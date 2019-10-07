Краеведы объединения «ГЭНГЪ» и активисты Дня Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте. Они отмыли мозаичный арт-объект, замазали трещины и удалили мох и плесень с бетонных стенок — теперь площадка готова к масштабному восстановлению плитки, которое запланировано на весну.
«ГЭНГЪ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте
Краеведы «ГЭНГЪ», активисты сообщества День Тома Сойера и петербуржцы убрали с площадки листья, мох и лишайники, отмыли плитку от плесени и грязи, скололи лишний бетон с горки. Некоторые трещины в конструкции площадки замазали цементом — но без фанатизма. «Сейчас по раствор стынет медленно, по ночам уже бывают заморозки, и, если под цемент затечет вода, трещина только увеличится», — объяснили активисты.
Участвовал в акции по помывке площадки и один из ее создателей — архитектор Виктор Сахновский. Он рассказал о истории ее возникновения, «дал много ценных советов» и пообещал продолжать сотрудничество по восстановлению площадки и дальше. Следующая встреча состоится уже в мае — тогда неравнодушные к судьбе площадки займутся восстановлением бетонного основания и узоров плитки.
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Я часто ворчу на грустное благоустройство и на несознательность людей, которые в таком живут:) Но я, наконец, добралась до @mettlachtile и ребят. Очень круто, что вы есть. И очень круто, что в воскресенье, в первый морозный день собралось столько желающих помочь. Весной же начнётся глобальное восстановление детской площадки☀️☀️☀️ А мы сегодня чистили, мыли, а я обновила купленную вчера стамеску👍 Шикарная штука оказалась)))) #долойксиловскиеплощадки #город #спб #благоустройстводвора #арт #гэнгъ
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В рамках Дня Тома Сойера приводили в порядок «Морское дно» - одну из немногих сохранившихся мозаичных детских площадок в СПб. Площадку спроектировали и построили студенты Государственного архитектурно-строительного университета в 1980г., и вот у неё снова появился шанс сиять и радовать как 40 лет назад. Стамески, щетки, тряпки ииии та-дам!🥳🥳🥳 ждем весеннего масштабного восстановления мозаики:) #гэнгъ#деньтомасойера 💙#кто#проживает#надне#океана#spb#russia
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"Все начинается с тебя" или доброе утро с #ГЭНГЪ 🖤 Утром совершенно спонтанно приехала помочь самым душевным краеведам с необычной детской площадкой - мозаичным двориком, который появился на Среднеохтинском в 80-е, благодаря группе студентов ГАСУ. Мыли плитку, убирали лишний цемент, мох и плесень, познакомились с одним из создателей площадки (считаю, это так прекрасно, что он посетил мероприятие!), согревались горячим чаем и угощались пиццей😌 Дальнейшая работа с площадкой продолжится уже весной. Когда я приходила помогать #ГЭНГЪ в первый раз (мы отмыли несколько старинных парадных), написала здесь, что супергерои не носят плащи - они вполне себе могут вооружиться жёлтым тазом. Сегодня хотелось бы уточнить, что достаточно иметь при себе жёсткую зубную щётку😉
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «ГЭНГЪ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «ГЭНГЪ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «ГЭНГЪ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. 30 июня краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. Редакция «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.
Краевед объединения и ситиблогер Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки. Рисунки можно встретить в парадных Петербурга! А глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «ГЭНГЪ», теперь охраняет КГИОП.
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