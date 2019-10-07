Краеведы «ГЭНГЪ», активисты сообщества День Тома Сойера и петербуржцы убрали с площадки листья, мох и лишайники, отмыли плитку от плесени и грязи, скололи лишний бетон с горки. Некоторые трещины в конструкции площадки замазали цементом — но без фанатизма. «Сейчас по раствор стынет медленно, по ночам уже бывают заморозки, и, если под цемент затечет вода, трещина только увеличится», — объяснили активисты.

Участвовал в акции по помывке площадки и один из ее создателей — архитектор Виктор Сахновский. Он рассказал о истории ее возникновения, «дал много ценных советов» и пообещал продолжать сотрудничество по восстановлению площадки и дальше. Следующая встреча состоится уже в мае — тогда неравнодушные к судьбе площадки займутся восстановлением бетонного основания и узоров плитки.