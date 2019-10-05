В Гидрометцентре сообщили о сокращении зимы в России

В этом году в Петербурге и других городах России зима закончится раньше, чем обычно, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает «Российская газета».

5 октября Вильфанд рассказал изданию о том, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.