В Гидрометцентре сообщили о сокращении зимы в России
В этом году в Петербурге и других городах России зима закончится раньше, чем обычно, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает «Российская газета».
5 октября Вильфанд рассказал изданию о том, что зима с каждым годом становится все короче, а летний период, соответственно, увеличивается. По его словам, климат меняется так, что промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям, уменьшается.
Однако он отметил, что октябрь вряд ли порадует жителей Петербурга хорошей погодой. Несмотря на то, что начало октября было теплым, уже в эти выходные активный циклон принес во многие регионы плохую погоду – например, снег в северных районах Петербурга. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица, а днем ожидается до +7 градусов.
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