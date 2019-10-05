Видео дня: в Петербурге выпал первый октябрьский снег

Вчера в Ленинградской области белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев в Приозерском районе, деревне Лемболово Всеволожского района и других населенных пунктах близ Петербурга. Теперь же настала и очередь Петербурга: в субботу, 5 октября, выпал первый октябрьский снег в северных районах города. Пользователи Instagram делятся видео и фотографиями с подписями «Зима близко», а мы показываем вам, не веря своим глазам.