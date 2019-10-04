СПбГУ целиком переедет в кампус у города Пушкин – теперь официально. Что об этом известно

В начале октября стало известно, что переезд всех корпусов и общежитий СПбГУ, о котором говорили последние шесть лет, все же состоится. В первом официальном заявлении вуза на тему единого кампуса сказано, что место на территории сельхозугодий в Пушкинском районе в 25 км от центра города и сам факт переезда – вопросы решенные и обсуждению они не подлежат. Поручение выделить деньги из федерального бюджета на проектные работы дал Дмитрий Медведев, строительство планируется закончить к 2026 году – тогда же освободятся все здания университета в центре Петербурга, кроме Двенадцати коллегий. Преподаватели и учащиеся бьют тревогу – все заседания, посвященные переезду, были закрытыми, поэтому у них не было возможности повлиять на процесс принятия решения. «Собака.ru» рассказывает все, что известно о ситуации на данный момент.

Когда впервые заговорили о переезде СПбГУ из центра на окраину О переезде вуза из Петербурга на окраину заговорили еще в 2013 году – тогда по поручению Дмитрия Медведева была создана рабочая группа под руководством министра экономического развития – она занималась проработкой предложения по созданию кампуса. В начале 2014 года были определены основные требования к нему: чтобы в нем могли жить и учиться 25 000 студентов, 4 000 педагогов, 4 000 обеспечивающего персонала. Концепцией было предусмотрено создание больницы, конгресс-центра и спортивного комплекса с бассейном и крытым катком. Куда собрались перевезти СПбГУ? За следующие три года межведомственная рабочая группа рассмотрела более 20 различных вариантов предполагаемого нового расположения СПбГУ: от намывных территорий на Васильевском острове до земель в Кронштадте. В 2016 году СМИ стало известно, что самым перспективным местом размещения считается район Дони–Верево под Гатчиной. Тогда план собирались реализовать за 10 лет, кампус общей площадью 1 млн м2 должен был разместиться на территории в 134 га. Проблему транспортной доступности собирались решить с помощью специальной скоростной электрички. Эксперты оценивали затраты в 45-55 млрд рублей. В 2016 году ректорат обратился в Смольный с предложением согласовать переезд в Курортный район, но спустя год выяснилось, что участок у Финского залива университету не подойдет. Вскоре вузу было рекомендовано совместно с администрацией Пушкинского района обсудить возможность размещения кампуса на территории племенного завода по разведению крупного рогатого скота «Детскосельский» в нескольких километрах от города Пушкин.

Зачем СПбГУ нужно переезжать? В конце 2017 года депутаты Законодательного собрания попросили тогда еще губернатора города Георгия Полтавченко ускорить переезд университета в единый кампус. Тогда они отметили, что «существующая сегодня форма территориальной организации университета полностью себя изжила и ограничивает рост конкурентоспособности вуза», а потенциал учебного заведения «достиг пределов своей реализации во многом по причине разобщенности и неприспособленности к современным условиям его имущественного комплекса». Расстояние между отдельными зданиям Университета превышает 50 км – это, по мнению авторов инициативы, не дает развиваться междисциплинарным программам. Также они заявляли, что некоторые студенты вынуждены тратить на дорогу от общежития до учебного корпуса по три часа, а создание единого кампуса решит эту проблему. Также среди причин – дорогие в содержании исторические здания. «Факультеты разметали конкретные люди, которые приняли решение в 60-е годы перевести университет в Петергоф и забыли, что одна нога поставлена, а вторую не перенесли к первой. Нам не хватило помещений ни в одном месте, ни в другом, нас поставили еще на одну руку туда, на другую – сюда. Мы стоим, скорее, даже не на двух ногах, а на четырех, враскорячку», – говорил в 2014 году в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Что произойдет с историческими зданиями, которые сейчас принадлежат СПбГУ? В настоящее время Университет располагается в Петербурге в 227 зданиях общей площадью 817 тысяч квадратных метров, из которых 275 000 кв. м составляют объекты культурного наследия. Из всех этих построек во владении вуза планируют оставить только здание Двенадцати коллегий – там, вероятно, разместят музей. В 2017 году сообщалось, что СПбГУ рассчитывает выручить от продажи своего имущества в Петербурге 60 млрд рублей. Тогда же горожане начали высказывать опасения, что переезд вуза может нанести ущерб домам-памятникам. «Все эти памятники могут повторить судьбу здания Биржи и множества других петербургских бесхозных архитектурных шедевров, которые, утратив собственников, оказались на грани разрушения. Реставрация и содержание таких помещений потребуют колоссальных вложений, а приспособить к современному использованию старинные здания практически невозможно», – заявлял тогда депутат законодательного собрания Алексей Ковалев. Окончательное решение 1 октября 2019 года университетской общественности была представлена концепция единого кампуса СПбГУ. Сотрудникам университета было предложено до 8 октября высказать свои комментарии, однако сама необходимость переезда, а также выбранный для нового кампуса участок в Пушкинском районе обсуждению, как выяснилось, уже не подлежат. Ранее информация о планируемом строительстве кампуса существовала лишь в виде слухов и неофициальных отчетов с закрытых заседаний. Также стало известно, что Дмитрий Медведев уже дал поручение федеральным органам исполнительной власти выделить средства на разработку проекта (над ним будут работать в 2020-2021 годах). Само строительство намечено на 2022–2026 годы. Сметная стоимость объектов кампуса составляет 45 млрд рублей, из них 19 млрд рублей – средства федерального бюджета, а 26 млрд рублей — деньги инвесторов. Для того, чтобы до нового кампуса было удобно добираться, предусмотрено несколько решений: строительство линии скоростного трамвая Купчино — Шушары — Славянка, путепровода в створе Московского шоссе, продолжения Промышленной улицы от Колпинского до Московского шоссе. Согласно концепции, рядом с единым кампусом разместится технологическая долина — инновационный научно-инжиниринговый комплекс, объединяющий различные площадки: технопарк, лаборатории, производства, испытательные и образовательные центры. Незадолго до этого в соцсетях заметили рекламу нового единого кампуса, на первых кадрах которой можно было увидеть здание, напоминающее Пентагон. В СПбГУ отметили, что так как проектные работы еще не начаты, кадры из соцсетей не имеют отношения к реальным планам вуза.

Реакция преподавателей и студентов Вскоре после публикации концепции 400 человек, большинство из которых — преподаватели СПбГУ, подписали открытое письмо против переезда. В нем утверждается: «Проект предполагает строительство новых лабораторий, медицинского комплекса, а также других объектов, включая бассейн и каток. Это не может не радовать. Однако университет — это, прежде всего, не высокотехнологичное оборудование и не бассейн с катком, а преподаватели, научные сотрудники и студенты. Именно их высокий уровень определяет то, чего удастся достичь в аудиториях и лабораториях, чего затем смогут добиться выпускники за их пределами. Поэтому тот факт, что студентов и сотрудников обошли вниманием как при подготовке проекта, так и в его официальной презентации, кажется нам крайне показательным». Также в письме общается внимание на то, что для многих студентов важно участие в городской жизни: «К счастью, студенты СПбГУ достаточно образованные и разносторонние люди, чтобы наслаждаться музеями и театрами, посещать концерты, клубы, кружки по интересам и т.д. Множество неформальных отзывов на проект, опубликованных за последние дни выпускниками СПбГУ на страницах социальных сетей, также свидетельствует о том, что для многих было очень важно учиться в исторических зданиях в центре Петербурга. Это колоссальное конкурентное преимущество СПбГУ, привлекающее хороших абитуриентов как из Петербурга, так и со всей страны, со всего мира. Уничтожить его, вырвать с корнем историю одного из важнейших российских вузов — не только удар по общенациональному достоянию, но и крайне недальновидный поступок». Также авторы письма указывают на то, что при разработке концепции не учтены интересы сотрудников вуза: «Многие совмещают работу в университете с работой в научных институтах, музеях, в других местах, где требуются уникальные знания. Наконец, многие сотрудники — люди семейные, их мужья и жены зачастую также являются ценными специалистами и работают в Петербурге, их дети ходят в лучшие школы и кружки города. Для большинства людей бросить все это и многое другое, что связывает их с Петербургом, и переехать в Пушкинский район совершенно невозможно. Впрочем, их туда никто и не зовет — в официальных документах нет об этом ни слова. Вероятно, предполагается, что они будут тратить по много часов на дорогу, добираясь на кампус из разных концов города». В качестве решения проблемы они предлагают расширять университет на Васильевском острове в уже имеющихся у вуза исторических зданиях: «Конечно, это потребует более кропотливой работы, чем строительство в чистом поле, но второй университет России заслуживает бережного отношения». 25 000 человек подписали петицию на change.org, созданную от лица студентов и выпускников вуза. В ней сказано: «Часть студентов из других городов выбирает наш Университет в том числе потому, что расположение позволяет прикоснуться к историческому наследию города, посещать городские музеи и культурно обогащаться. Вокруг этих зданий сформировалась своя жизнь, сообщества, целая экономика, инфраструктура. Теперь все это может в одночасье быть разрушенным».