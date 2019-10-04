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Фото дня: в Ленинградской области выпал первый снег

В Ленинградской области выпал первый снег. Белые хлопья опустились на еще зеленую траву и крону деревьев в Приозерском районе, деревне Лемболово Всеволожского района и других населенных пунктах близ Петербурга — о чем горожане активно рассказывают в социальных сетях, делясь фотографиями. Мы отказываемся верить, но показываем.

  • Здесь и далее фото: сообщество "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил горожан о первых снегопадах. Уже к концу грядущих выходных осадки, падающие на город, могут кристаллизоваться и превратиться в мокрый снег. До конца рабочей неделе петербуржцам стоит готовиться к дождям, а вот на выходных и в начале следующей недели — к мокрому снегу. 


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Дарья Гладких,
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