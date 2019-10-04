В Петербурге объявлен конкурс на реконструкцию СКК
Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». К 2023 году спортивно-концертный комплекс планируют превратить в многофункциональное здание с ледовой ареной и парком отдыха — с возможностью надстройки дополнительных этажей или демонтажа несущих конструкций.
В обновленном СКК появятся две ледовые арены — главная вместимостью более 20 тысяч зрителей и малая на 300 человек. Возле комплекса разобьют круглогодичный парк отдыха с игровым комплексом и инфраструктурой для различных видов спорта на открытом воздухе. Площадь новой арены составит не менее 150 и не более 190 тысяч квадратных метров — тогда как в настоящий момент она составляет не более 50 тысяч.
«Круглый год вокруг спортивной арены петербуржцы смогут всей семьей проводить досуг, заниматься различными видами спорта, посещать мастер-классы. А в самом комплексе, помимо хоккея, планируется проведение различных культурных событий, концертов, фестивалей и шоу мирового уровня, что позволит сохранить за ареной статус главной концертной площадки Петербурга», — рассказал председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов.
Исходя из конкурсной документации, опубликованной на официальный сайт для размещения информации о торгах, спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем — победителю проекта позволят надстроить или перестроить здание, а также демонтировать или заменить несущие конструкции в случае необходимости. Кроме того, возможно появление подземного паркинга — «в случае невозможности размещения нормативного количества машино-мест на прилегающей территории».
Проект будет реализован до 2023 года в рамках государственного-частного партнерства. Из бюджета Петербурга планируется выделить не более 10 миллиардов рублей. «Мы будем запрашивать федеральное софинансирование. По крайней мере, на 50% будем заявляться. Этот проект реализуется в рамках подготовки ЧМ по хоккею, поэтому, на мой взгляд, абсолютно разумно было бы привлечь федеральные средства», — говорит глава Комитета финансов Алексей Корабельников.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей. Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести СКК «Петербургский» для строительства нового комплекса. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия.
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