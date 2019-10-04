В Петербурге объявлен конкурс на реконструкцию СКК

Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». К 2023 году спортивно-концертный комплекс планируют превратить в многофункциональное здание с ледовой ареной и парком отдыха — с возможностью надстройки дополнительных этажей или демонтажа несущих конструкций.

В обновленном СКК появятся две ледовые арены — главная вместимостью более 20 тысяч зрителей и малая на 300 человек. Возле комплекса разобьют круглогодичный парк отдыха с игровым комплексом и инфраструктурой для различных видов спорта на открытом воздухе. Площадь новой арены составит не менее 150 и не более 190 тысяч квадратных метров — тогда как в настоящий момент она составляет не более 50 тысяч.

«Круглый год вокруг спортивной арены петербуржцы смогут всей семьей проводить досуг, заниматься различными видами спорта, посещать мастер-классы. А в самом комплексе, помимо хоккея, планируется проведение различных культурных событий, концертов, фестивалей и шоу мирового уровня, что позволит сохранить за ареной статус главной концертной площадки Петербурга», — рассказал председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов.

Исходя из конкурсной документации, опубликованной на официальный сайт для размещения информации о торгах, спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем — победителю проекта позволят надстроить или перестроить здание, а также демонтировать или заменить несущие конструкции в случае необходимости. Кроме того, возможно появление подземного паркинга — «в случае невозможности размещения нормативного количества машино-мест на прилегающей территории».

Проект будет реализован до 2023 года в рамках государственного-частного партнерства. Из бюджета Петербурга планируется выделить не более 10 миллиардов рублей. «Мы будем запрашивать федеральное софинансирование. По крайней мере, на 50% будем заявляться. Этот проект реализуется в рамках подготовки ЧМ по хоккею, поэтому, на мой взгляд, абсолютно разумно было бы привлечь федеральные средства», — говорит глава Комитета финансов Алексей Корабельников.