Сад Смольного собора благоустроят до конца 2020 года

Часть сада Смольного собора благоустроят. До конца 2020 года на территории зеленой зоны восстановят историческую ландшафтную композицию, отремонтируют газоны и дорожную сеть, а также вылечат нуждающиеся в этом деревья.

Проект переустройства части сада, которая расположена в зоне особого режима использования на территории Смольного монастыря — объекта культурного наследия федерального значения, будет готов к концу декабря 2019 года. До конца 2020-го планируется восстановить историческую ландшафтную композицию сада «с учетом максимально возможного сохранения имеющихся ценных старовозрастных деревьев», отремонтировать газон, восстановить историческую планировку и дорожную сеть, а также вылечить больные деревья.

Также на территории сада планируется организация водоотведения, ремонт существующей ливневой канализации и устройство дополнительных сетей. Появятся новые скамейки, урны и информационные стенды.

Смольный собор возводился в период с 1748 по 1835 годы по проекту архитектора Франческо Растрелли по заказу императрицы Елизаветы Петровны. По утвержденному в 1835 году императором Николаем I «Положению о соборе», храм получил статус собора всех учебных заведений в память матери императора, покровительницы юношества, императрицы Марии Федоровны. В 1931 году Смольный собор был закрыт и после использовался как склад декораций. В 1990 году в соборе был открыт концертно-выставочный зал. Первый молебен был проведен в соборе в мае 2009 года