В Эрмитажном театре покажут серию короткометражных фильмов по сценариям писателя Александра Цыпкина
11 октября в Эрмитажном театре покажут серию короткометражных фильмов по сценариям писателя и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Цыпкина. Показы состоятся в рамках благотворительного проекта-эксперимента «Кино в Эрмитаже», помогающего подопечным «Фонда Дети-Бабочки».
Все короткометражные фильмы, снятые по сценариям Цыпкина, будут впервые объединены в полнометражную ленту и представлены на большом экране. В серию войдут работы «Ты его любила?» режиссера Елены Поляковой, «Прощай, любимый» Ксении Раппопорт и Павла Капиноса, «Эвтаназия» режиссера Елены Бродач».
Покажут и клип на песню Бориса Гребенщикова «Темная как ночь. Анна Каренина», снятый Раддой Новиковой и ставший многократным лауреатом кинофестивалей, а также недавнюю премьеру — короткометражную работу «Утренний секс» с Максимом Матвеевым, Юлией Хлыниной и Никитой Владимировым в главных ролях.
Александр Цыпкин и ведущий Александр Малич вместе с актерами представят фильмы на сцене Эрмитажного театра и ответят на вопросы. Зрителям также будет предоставлена возможность сделать пожертвования в «Фонд Дети-Бабочки», попечителями которого являются Ксения Раппопорт и Данила Козловский.
«Мне бесконечно повезло, что мои истории вызывают интерес у продюсеров, режиссеров, что образы самих рассказов соглашаются воплотить в кинореальность лучшие актеры нашей страны. И несмотря на большой успех короткометражных фильмов, у меня была до этого нереализованная мечта – попробовать показать работы по моим сценариям подряд, чтобы это превратилось в некий альманах с перетекающим настроением из одной картины в другую и с каким-то общим посылом», — говорит Цыпкин.
Благотворительный проект-эксперимент «Кино в Эрмитаже» состоится 11 октября 2019 в Эрмитажном театре. Вход свободный по предварительной регистрации. В случае успеха премьерного запуска организаторы обещают продолжение новыми предпремьерными показами и встречами со звездами мирового кинематографа на разных площадках Эрмитажа — от Главного штаба до Реставрационно-Хранительского центра.
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