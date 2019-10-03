В Эрмитажном театре покажут серию короткометражных фильмов по сценариям писателя Александра Цыпкина

11 октября в Эрмитажном театре покажут серию короткометражных фильмов по сценариям писателя и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Цыпкина. Показы состоятся в рамках благотворительного проекта-эксперимента «Кино в Эрмитаже», помогающего подопечным «Фонда Дети-Бабочки».

Все короткометражные фильмы, снятые по сценариям Цыпкина, будут впервые объединены в полнометражную ленту и представлены на большом экране. В серию войдут работы «Ты его любила?» режиссера Елены Поляковой, «Прощай, любимый» Ксении Раппопорт и Павла Капиноса, «Эвтаназия» режиссера Елены Бродач».

Покажут и клип на песню Бориса Гребенщикова «Темная как ночь. Анна Каренина», снятый Раддой Новиковой и ставший многократным лауреатом кинофестивалей, а также недавнюю премьеру — короткометражную работу «Утренний секс» с Максимом Матвеевым, Юлией Хлыниной и Никитой Владимировым в главных ролях.

Александр Цыпкин и ведущий Александр Малич вместе с актерами представят фильмы на сцене Эрмитажного театра и ответят на вопросы. Зрителям также будет предоставлена возможность сделать пожертвования в «Фонд Дети-Бабочки», попечителями которого являются Ксения Раппопорт и Данила Козловский.