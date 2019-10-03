В 2022-2026 годах в Пушкинском районе Петербурга построят единый университетский кампус СПбГУ. На территории не менее 150 гектаров разместится научно-технологический медицинский комплекс, учебные и учебно-лабораторные корпуса, блок обеспечения уставной деятельности университета, общежития, конгресс-центр и различные объекты инфраструктуры.

В учебном и учебно-лабораторном корпусах площадью 483 тысячи квадратных метров смогут одновременно обучаться 25 тысяч человек по различным направлениям — от бакалавриата и магистратуры до подготовки кадров высшей квалификации. В блоке обеспечения уставной деятельности университета площадью 50 тысяч квадратных метров смогут разместиться 4 тысячи человек, а общежития площадью до 385 тысяч квадратных метров обеспечат жильем на время учебы 100% студентов СПбГУ — в том числе жителей Петербурга и Ленобласти.

Так, концепция научно-технологического медицинского комплекса площадью до 75 тысяч квадратных метров подразумевает появление на территории единого кампуса СПбГУ университетской клиники, медицинского стационара на 300 мест, амбулаторно-диагностического блока и научно-исследовательского блока. Ориентировочно в кампусе могут работать 550 врачей, 750 человек среднего медицинского персонала и 300 — младшего.

Площадь конгресс-центра составит 30 тысяч квадратных метров — многофункциональные залы смогут вмещать от 5 тысяч участников. Предусмотрено и строительство гостиницы до 1 тысячи мест. Кроме того, у СПбГУ появится 50-метровый плавательный бассейн на 12 дорожек, каток с искусственным льдом размером 66 на 36 метров, крытый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым полем и открытый стадион — включающий футбольное поле, легкоатлетическое ядро и трибуны на 5 тысяч мест.

Согласно концепции нового единого университетского кампуса СПбГУ, рядом разместится технологическая долина — с технопарком, R&D лабораториями, центром по оказанию инновационных услуг, опытными производствами, испытательными и образовательными центрами. Она должна расположиться на территории не менее 100 гектаров на небольшом расстоянии от кампуса и рядом с железной дорогой.

Отмечается, что пользоваться объектами кампуса смогут не только студенты, но и все петербуржцы. «Этот район Санкт-Петербурга остро нуждается в новых медицинских, спортивных и социальных объектах. Общая численность населения в прилегающих к кампусу районах (Пушкин, Павловск, Колпино и жилой район Славянка) — порядка 500 тысяч человек», — говорят в пресс-службе СПбГУ. Проектная стоимость строительства составит 45 миллиардов рублей, из них 19 миллиардов будут направлены из федерального бюджета.