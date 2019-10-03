От лектория в «Манеже» до экскурсий по «Вагановке»: ПМКФ запускает специальную бесплатную программу
В рамках Петербургского международного культурного форума, который пройдет в городе с 14 по 16 ноября, запустят специальную программу бесплатных мероприятий. Среди участников 39 музейных комплекса, а также Академия Русского балета имени Вагановой и штаб-квартира Русского географического общества — со специальными экскурсиями.
Для того, чтобы посетить любое из мероприятий, необходимо зарегистрироваться — сделать это можно с 1 октября по 16 ноября на сайте ПМКФ. Помимо бесплатного посещения музеев, петербуржцы смогут стать участниками открытых лекций и мастер-классов. Среди спикеров кинорежиссер Никита Михалков, писатель Дмитрий Быков, кинопереводчик Дмитрий Пучков, идеолог фестиваля Gamma Иван Логос и другие.
Также в эти дни стартует открытый лекторий «Культура 2.0» —дискуссионный проект о технологиях в современной культуре. Участники смогут обсудить с экспертами роботизированное искусство, театральный и саунд-дизайн, иммерсивные технологии в музеях или ночную жизнь городов. Площадкой лектория станет Центральный выставочный зал «Манеж».
Петербуржцы смогут увидеть выставку «Альберт Эдельфельт и Романовы. Финский художник при Русском императорском дворе», интерактивную экспозицию Offline/Online или выставку карикатур «КультУРА». В рамках «Музыкальной премьеры в Эрмитаже» выступит Симфонический оркестр Силезской филармонии под руководством дирижера Даниэля Орена, а в стенах СПбГУ Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера — с хором и солистами Московской консерватории.
Обещают и театральные события. Так, в Театре на Литейном покажут постановку «Лавр» по роману лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгения Водолазкина, а в пространстве киностудии «Лендок» представят российско-китайский проект «Убить императора» — сценическое представление в сопровождении каллиграфического перформанса, поэтической декламации и китайских мелодий.
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