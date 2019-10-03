От лектория в «Манеже» до экскурсий по «Вагановке»: ПМКФ запускает специальную бесплатную программу

В рамках Петербургского международного культурного форума, который пройдет в городе с 14 по 16 ноября, запустят специальную программу бесплатных мероприятий. Среди участников 39 музейных комплекса, а также Академия Русского балета имени Вагановой и штаб-квартира Русского географического общества — со специальными экскурсиями.

Для того, чтобы посетить любое из мероприятий, необходимо зарегистрироваться — сделать это можно с 1 октября по 16 ноября на сайте ПМКФ. Помимо бесплатного посещения музеев, петербуржцы смогут стать участниками открытых лекций и мастер-классов. Среди спикеров кинорежиссер Никита Михалков, писатель Дмитрий Быков, кинопереводчик Дмитрий Пучков, идеолог фестиваля Gamma Иван Логос и другие.

Также в эти дни стартует открытый лекторий «Культура 2.0» —дискуссионный проект о технологиях в современной культуре. Участники смогут обсудить с экспертами роботизированное искусство, театральный и саунд-дизайн, иммерсивные технологии в музеях или ночную жизнь городов. Площадкой лектория станет Центральный выставочный зал «Манеж».