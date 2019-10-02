Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин рассказал, грозит ли Петербургу затопление в случае глобального потепления. Ранее эксперты предрекли подъем уровня моря к 2100 году в среднем на 84 сантиметра — из-за изменения климата и исчезновения 80% альпийских ледников.

К 2100 году Петербург, даже в случае затопления, останется в относительной безопасности — так как под городом суша поднимается. Екайкин привел в пример Венецию и Джакарту. Так, город на более чем 100 островах уходит под воду потому, что сама суша вокруг него опускается, Джакарта — потому что люди выкачивают грунтовые воды, чтобы обеспечить себя питьевой водой, и тем самым опускают сушу.

«Люди представляют землю в виде шарика. Если мы льем на шарик воду, то она должна повышаться равномерно, но это не так. Форма земли — не идеальный шар, и форма земли меняется, есть еще вертикальные движения земной коры. Классический пример — это Венеция. В районе Венеции сама суша опускается вниз. То есть это не только море поднимается, это еще и суша опускается. С другой стороны, есть Санкт-Петербург, где суша немного приподнимается», — рассказал РИА «Новости» Екайкин.

Ученый и соавтор доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата также отметил, что прогнозировать возможные подтопления необходимо исходя из множества факторов — уровень подъема океана осложнен подводным рельефом, динамикой подводных вод и темпами расширения воды. Таким образом для разных регионов разница в подъеме уровня воды может составить около 30%.

Напомним, ранее российское отделение Greenpeace показало, как будет выглядеть планета в случае ухудшения экологической ситуации. Кампания приурочена к запуску петиции, которая требует остановить разработку новых нефтяных месторождений — если этого не произойдет, климат на Земле «катастрофически изменится». На примерах: затопленный Петербург, безжизненный Байкал, Арктику без белых медведей.