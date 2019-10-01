Смольный планирует увеличить тарифы на разовый проезд в общественном транспорте

Смольный рассматривает возможность увеличить тарифы на разовый проезд в общественном транспорте Петербурга. По мнению градоначальников, субсидировать из бюджета жетоны, которые покупаются в основном туристами, нет оснований — поэтому в 2020 году они могут подорожать на 5 рублей.

По словам главы Комитета финансов Алексея Корабельникова, окончательное решение по тарифам в общественном транспорте Петербурга еще прорабатывается. Однако уже сейчас в Смольном склоняются к тому, что разовый проезд должен подорожать — как минимум на 5 рублей и выше.

Такая необходимость обусловлена тем, что жетоны и талоны на одну поездку приобретаются в основном туристами — субсидировать их из городского бюджета «нет оснований».

Последний раз увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга происходило в 2017 году. С 1 января стоимость жетона возросла с 35 до 45 рублей, а билеты на проезд в наземном транспорте — с 30 до 40 рублей. В 2018 году перевозчики также планировали поднять стоимость на 2 рубля, однако в декабре 2019 года Смольный принял решение сохранить прежние тарифы.

Напомним, в Смольном планируют увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга. При этом сумма выделенной субсидии из городского бюджета составит порядка 46 миллиардов рублей — транспорт остается одной из наиболее крупных статей расходов города. А «Организатор перевозок» разрабатывает новый вариант проездного билета. Если власти Петербурга утвердят новинку, горожане смогут совершать две поездки — по цене одной.