«Мы действительно открываем город»: в Петербурге начал действовать режим электронной визы
Сегодня, 1 октября, в Петербурге начал действовать режим электронной визы. С сегодняшнего дня граждане 53 стран мира могут посетить город в облегченном порядке — за счет ввода новых документов туристический поток может увеличиться до 12 миллионов человек в год.
Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина на ее оформление, заполненного в электронной форме на сайте МИДа — не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда. К заявлению необходимо прикрепить цифровую фотографию. Других документов не требуется. Однократная электронная виза выдается бесплатно на 30 дней, оформить ее также можно с 1 октября на специальном сайте Министерства иностранных дел России.
Сергей Корнеев
Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ:
Мы действительно открываем город, который уже готов и по всем рейтингам уже является одним из лучших, привлекательных туристских центров как минимум Европы, а на самом деле — и мира. Электронная виза открывает возможности для развития новых видов туризма, которые раньше сложно было формировать и продвигать. Это так называемый сити-туризм — городской туризм, туризм выходного дня, праздничных каникулярных дат, это событийный туризм. Крайне важно для Петербурга, что это открывает большие возможности для продвижения всесезонного туризма, то есть зимних событий, зимних праздников, новогодних каникул, Масленицы.
Напомним, Министерство иностранных дел России обнародовало порядок въезда в Петербург по электронной визе. Пересечение границы возможно в девяти пропускных пунктах — воздушным, автомобильным и водным транспортом, а также и без его использования. С 1 октября аэропорт «Пулково» также начал принимать пассажиров по электронным визам. По мнению градоначальников, нововведения помогут уже в ближайшем будущем увеличить поток туристов в Петербург на 65% (а к 2025 году — до 35 миллионов человек в год!).
28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. По информации некоторых СМИ, в мае 2019-го Пулково уже в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность. Также в аэропорту открылась новая долгосрочная парковка, а автомобилям с нечитаемыми номерами запретят въезжать на территорию воздушной гавани. Кроме того, с 1 октября также начнется регулярное прямое авиасообщение между Петербургом и Лондоном.
В воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. Ранее управляющая компания аэропорта «Пулково» обнародовала список стран, которые смогут совершать перелеты в рамках статуса «открытого неба». А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.
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