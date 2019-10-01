«Мы действительно открываем город»: в Петербурге начал действовать режим электронной визы

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ:

Мы действительно открываем город, который уже готов и по всем рейтингам уже является одним из лучших, привлекательных туристских центров как минимум Европы, а на самом деле — и мира. Электронная виза открывает возможности для развития новых видов туризма, которые раньше сложно было формировать и продвигать. Это так называемый сити-туризм — городской туризм, туризм выходного дня, праздничных каникулярных дат, это событийный туризм. Крайне важно для Петербурга, что это открывает большие возможности для продвижения всесезонного туризма, то есть зимних событий, зимних праздников, новогодних каникул, Масленицы.