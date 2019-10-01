Эксперты подготовят проект реставрации жилых домов в историческом центре Петербурга

Эксперты компании ООО «НИИПИ Спецреставрация» разработают проект реставрации и капитального ремонта жилых домов в историческом центре Петербурга. Также аналитики составят прогноз динамики экономического роста и спроса на недвижимость в «старом фонде».

Соответствующий заказ поступил от Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга. Согласно конкурсной документации, компания должна проанализировать потенциал улучшения жилого фонда в историческом центре города, сформировать список домов с учетом года их постройки, технического состояния и принадлежности к объектом культурного наследия. На втором этапе эксперты разработают перечень домов для включения их в региональную программу реставрации и капитального ремонта.

Соответствующие материалы подготовят к 5 декабря 2019 года, стоимость работ составит около 35 миллионов рублей. В качестве пилотного запуска проекта реставрация пройдет в четырех многоквартирных домах «старого фонда» Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Петербурга.

Напомним, туристический сбор, взымающийся с иностранцев, посещающих Петербург, планируют направить на капитальный ремонт домов в «историческом центре» города. Приведут в порядок зданиях, включенных в список объектов культурного наследия — на первом этапе их число составит 255. Его введение в апреле 2019 года одобрил президент России Владимир Путин. Кроме того, к декабрю также подвергнут модернизации крыши двух тысяч домов в Петербурге. Работы в чердачных помещениях необходимы для предотвращения образования наледи — для этого из бюджета города выделено 703 миллиона рублей.