Арт-группа «Явь» создала стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма о неприятии уличного искусства
Художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов.
Короткометражный некоммерческий фильм «Рыба» режиссера Софии Капилевич станет частью киноальманаха «Юродивые» — о «служении искусству с разных ракурсов». Работа «Немалевич» была создана художниками арт-группы «Явь» специально для картины во дворе дома №11/13 по улице Подковырова. По словам авторов стрит-арта, обошлось без происшествий — управляющий дома разрешил оставить работу на фасаде. Однако последний съемочный день стал «лучшим завершением» съемок фильма о неприятии уличного искусства — благодаря появлению полицейского, вызванного «бдительными местными жителями».
«Полицейский никого не стал забирать, но потребовал все закрасить. На вопрос, почему, классически ответил — «не положено». Это история очень символична, наверное, лучшего завершения съемок фильма о неприятии уличного искусства, быть не могло. Раз у нас есть разрешение управдома, было решено не закрашивать работу. Во всяком случае, пока полицейский не позвонит Софии, взявшей на себя всю ответственность. Ну и по традиции, посмотрите на то, какой стена была ранее, сколько бы мы ни занимались уличным искусством, мы никогда не поймем, как такие стены кому-то могут нравится больше», — говорят художники объединения.
Напомним, ранее художники из петербургской арт-группы «Явь» тайно проникли в Музей стрит-арта и сделала стрит-арт (да-да!). На территории постоянной экспозиции музея появились изображения работников коммунальных служб, которые закрашивают уличное искусство. По мнению художников, единственным несомненным определением стрит-арта остается то, что он должен быть создан «без согласования, без какого-то разрешения, незаконно, на личные деньги художника».
Ранее художники создали пятый этап работы «Созидание и вандализм» — посвященный эпохе классицизма. Первый рисунок на фасаде заброшенного здания на Павловском шоссе появился 22 октября и представлял собой оммаж на пещерные рисунки. Спустя время художники самостоятельно закрасили его и нанесли новый слой — в нем показали античное изобразительное искусство 500 года до нашей эры. 22 марта «Созидание и вандализм» закрасили в третий раз — для того, чтобы изобразить на стенах новый этап по мотивам картин Брейгеля. В четвертый раз на стенах появились работы одного из основоположников искусства барокко Питера Пауля Рубенса.
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