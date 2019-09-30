Художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Немалевич». Он станет частью короткометражного фильма «Рыба» о неприятии уличного искусства — о том, как жизнь маляра из ЖКХ меняет встреча с художественными работами на стенах домов.

Короткометражный некоммерческий фильм «Рыба» режиссера Софии Капилевич станет частью киноальманаха «Юродивые» — о «служении искусству с разных ракурсов». Работа «Немалевич» была создана художниками арт-группы «Явь» специально для картины во дворе дома №11/13 по улице Подковырова. По словам авторов стрит-арта, обошлось без происшествий — управляющий дома разрешил оставить работу на фасаде. Однако последний съемочный день стал «лучшим завершением» съемок фильма о неприятии уличного искусства — благодаря появлению полицейского, вызванного «бдительными местными жителями».

«Полицейский никого не стал забирать, но потребовал все закрасить. На вопрос, почему, классически ответил — «не положено». Это история очень символична, наверное, лучшего завершения съемок фильма о неприятии уличного искусства, быть не могло. Раз у нас есть разрешение управдома, было решено не закрашивать работу. Во всяком случае, пока полицейский не позвонит Софии, взявшей на себя всю ответственность. Ну и по традиции, посмотрите на то, какой стена была ранее, сколько бы мы ни занимались уличным искусством, мы никогда не поймем, как такие стены кому-то могут нравится больше», — говорят художники объединения.