В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель
Сегодня, 30 сентября, сквер Шевченко на Петроградской стороне открылся после благоустройства. Там отремонтировали дорожки и газоны, высадили 180 кустов лапчатки, а старую садовую мебель заменили на современные диваны, о чем ранее просили жители района.
Сквер Шевченко, через зеленую зону которого проходят популярные пешеходные транзиты, благоустроили в рамках программы формирования комфортной городской среды — привели в порядок дорожки и газоны, заменили бортовой камень, отремонтировали ограду. Садовники высадили 180 кустов лапчатки, вылечили старые деревья и подсадили к ним молодые каштаны.
Отличительной особенностью стали новые (дизайнерские!) садовые диваны — некоторые представляют собой простые скамейки, а другие оборудованы высокими спинками. Рядом с местами для отдыха установили новые урны количеством 20 штук.
Север получил название от площади Шевченко — имя великого украинского поэта, прозаика и художника было дано зеленой зоне на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны, Левашовского проспекта и Ординарной улицы в 2001 году. Бронзовый памятник Тарасу Шевченко, установленный на площади, был подарен Петербургу канадским скульптором украинского происхождения Лео Молом.
Напомним, на месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов — одним из них стал сквер на Мытнинской улице. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.
Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. В сквер у Казанского собора вновь можно попасть через Невский проспект (впервые с 2007 года!), а во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха.
В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, в Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).
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