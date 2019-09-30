В сквере Шевченко на Петроградской установили новую садовую мебель

Сегодня, 30 сентября, сквер Шевченко на Петроградской стороне открылся после благоустройства. Там отремонтировали дорожки и газоны, высадили 180 кустов лапчатки, а старую садовую мебель заменили на современные диваны, о чем ранее просили жители района.

Здесь и далее фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Сквер Шевченко, через зеленую зону которого проходят популярные пешеходные транзиты, благоустроили в рамках программы формирования комфортной городской среды — привели в порядок дорожки и газоны, заменили бортовой камень, отремонтировали ограду. Садовники высадили 180 кустов лапчатки, вылечили старые деревья и подсадили к ним молодые каштаны.

Отличительной особенностью стали новые (дизайнерские!) садовые диваны — некоторые представляют собой простые скамейки, а другие оборудованы высокими спинками. Рядом с местами для отдыха установили новые урны количеством 20 штук.

Север получил название от площади Шевченко — имя великого украинского поэта, прозаика и художника было дано зеленой зоне на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны, Левашовского проспекта и Ординарной улицы в 2001 году. Бронзовый памятник Тарасу Шевченко, установленный на площади, был подарен Петербургу канадским скульптором украинского происхождения Лео Молом.