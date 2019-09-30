Фото дня: под ЗСД на Канонерском острове открыли детский сад

На Канонерском острове, прямо под Западным скоростным диаметром, который проходит на высоте в 50 метров, открылся детский сад. Он был построен еще в 2017 году как «социальное обременение» подрядчика ЗСД, однако первых детей смог принять только этой осенью.

Заведующая детским садом №74 Марина Трофимова уверяет, что детей шум не беспокоит, а воспитатели уже привыкли — грохот от магистрали, по ее словам, волнует в большей степени родителей. Несмотря на отсутствие нареканий, объект не вводился в эксплуатацию два года, так как шум на прогулочных площадках превышал допустимые нормы.

Дать старт образовательным программам в детском саду под ЗСД поручил Александр Беглов — еще в марте 2019 года, будучи временно исполняющим обязанности градоначальника, он обязал открыть дошкольное учреждение к 1 сентября.

«Генеральный подрядчик строительства ЗСД построил детский сад под шумной трассой, проходящей на высоте 50 метров. Это было его социальным обременением за то, что строит магистраль на территории Канонерского острова. Трасса является не только источником шума, превышающего все санитарные нормы, но и распространяет пыль и грязь. Непосредственно прилегающие дома к ЗСД расселили, но нерасселенные жители Канонерки жалуются на постоянный гул от магистрали», — пишут активисты движения «Красивый Петербург».