Во вторник в Петербурге ожидаются дожди и штормовой ветер. О сильных порывах до 24 метров в секунду предупреждает МЧС — советуя избегать близости с деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами.

Первый день октября придет в Петербург вместе с сильными дождями и ветрами. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе ожидается усиление юго-западного и западного ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 24.

При сильном ветре петербуржцев просят освободить балконы от хозяйственных вещей и закрыть окна, оставить автомобили в гараже или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также обходить рекламные щиты, шаткие строения и линии электропередач.

При сильном дожде просят воздержаться от поездок по городу, не спускаться в подземные переходы. Если ливень застал по время передвижения на машине, необходимо перестроится в крайний правый ряд и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение.

Напомним, утром 9 июля на Петербург обрушился ливень. Затопленными оказались проезжие части, пешеходные переходы и даже вестибюль станции метрополитена «Девяткино». Горожане сообщали о локальных потопах на проезжих частях и тротуарах, люди покидали свои машины прямо посреди дороги. Аварийные бригады «Водоканала» перешли на усиленный режим работы, однако на отдельных участках устранить последствия потопа было затруднительно — «на этих адресах нет ливневой канализации».

На следующий день в городе началась модернизация системы ливневых канализаций. В десяти «болевых точках» поручено «спрямить» трубы — именно деформация системы, по оценкам специалистов «Водоканала», стала причиной подтоплений. Проблему затоплений цокольных и полуподвальных помещений «Водоканал» предложил решать с помощью установки герметичных дверей и водоотбойных бордюров вокруг оконных и дверных проемов.