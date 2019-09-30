«Инцидент, увы, был. Надпись вчера устранили, сейчас обсуждается вопрос о реставрации чугунного цоколя парадной решетки и подсчитывается ущерб, нанесенный музею», — сообщили ТАСС в пресс-службе Русского музея. Реставрационные работы будут проводиться по согласованию в КГИОП — ограда парадного двора с выходом на площадь Искусств является частью объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Великого князя Михаила Павловича (Русский музей Императора Александра III)».

В управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщают, что подозреваемого в совершении оскорбительной надписи задержали в тот же день — отследить вандала удалось при помощи системы видеонаблюдения. Как пишет «Фонтанка», им оказался 42-летний петербуржец Игорь Соколов. На вопросы сотрудников полиции о том, с какой целью была сделана надпись, подозреваемый отвечать отказывается. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм».

Михайловский дворец, бывший великокняжеский дворец на площади Искусств, был возведен в 1819-1825 годы по проекту Карла Ивановича Росси в стиле высокого классицизма. Зодчий спланировал не только сам дворец, но и площадью перед ним, а также двумя новыми улицами — Инженерной и Михайловской. В 1895 году внуки Михаила Павловича продали дворец в казну, а 13 апреля 1895 года Именным Высочайшим Указом императора Николая II в здании был учрежден Русский музей императора Александра III.