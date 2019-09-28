В Петербурге создадут единую систему, которая позволит синхронизировать уборку территорий в городе

В Петербурге появится единая информационная система «Дорожная уличная сеть», с помощью которой можно будет найти всю информацию о содержании дорог, внутриквартальных территорий, пешеходных зон, велодорожек, мостов, путепроводов и других объектов. Общая стоимость проекта оценивается в 143 млн рублей. Об этом сообщает администрация «Санкт-Петербурга».

Созданием «Дорожной уличной сети» в масштабах всего города займутся Комитет по благоустройству и Комитет по информатизации и связи. Система позволит лучше координировать работу городских служб, которые несут ответственность за уборку территорий. «Необходимо обеспечить доступ к этой информации для петербуржцев. Они должны понимать, кто и когда будет проводить уборку на их улице или во дворе», – отметил губернатор.