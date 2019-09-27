Во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха
Вчера, 26 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга открылся новый парк «Героев-пожарных». Зеленая зона площадью 48 гектаров подходит как для активного, так и тихого отдыха — там появились площадки для спортивных игр, теннисные корты и скейтпарк, а также благоустроенные прибрежные зоны сразу шести прудов, в которых обитают краснокнижные птицы.
Парк «Героев-пожарных» был разбит на месте стихийной свалки — для этого рабочие вывезли более 70 тонн отходов. Украшением пространства стали шесть прудов, которые образовались на месте бывших глиняных карьеров. В них обитают редкие краснокнижные птицы — для пернатых выделили отдельную зону с камышами на косе, проходящей через центральный водоем. Также у прудов установили кормушки.
В парке создали новые площадки для детей, места для спортивных игр, организовали теннисные корты, скейтпарк и проложили велосипедные дорожки. Кроме того, предусмотрены и специальные условия для отдыха людей с ограниченными возможностями. В 2020 году на территории парка также появится памятник погибшим Героям-пожарным и спасателям — камень в его основание был заложен в 2015 году.
В дальнейшем парк «Героям-пожарным» станет частью большой зеленой зоны площадью боле 100 гектаров, в которую также войдет парк Интернационалистов и комплекс «Ижорский рубеж» — его создадут на месте бывших «антенных полей».
Напомним, на месте пустырей и стихийных свалок в Петербурге появятся пространства для отдыха горожан. Всего в программу по благоустройству в 2019 году вошли 48 парков, садов и скверов и почти 500 дворов — одним из них стал сквер на Мытнинской улице. Ранее эксперты заявили, что общественные пространства благоустроят Петербург и решат проблему несанкционированных свалок. На эти цели в 2019 году расходы возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей.
Ранее благоустроенный по проекту петербурженки сквер на Мытнинской открылся после ремонта — он победил в программе «Твой бюджет» и был реализован профессиональными ландшафтными дизайнерами. Также сквер на Торжковской улице открыли после капитального ремонта. Завершилось и благоустройство сквера на Эйхенской улице. Через него туристы проходят к дворцово-парковому ансамблю Петергофа. А еще в сквер у Казанского собора вновь можно попасть через Невский проспект (впервые с 2007 года!).
В процессе — благоустройство набережной реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю. Кроме того, в Коломягах после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых, петербургские дизайнеры разработали концепцию благоустройства пляжей вдоль Суздальских озер, а в Адмиралтейском районе появились уличные тренажеры с QR-кодами. Они подсказывают, как правильно делать упражнения (будущее уже здесь!).
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