Во Фрунзенском районе открылся новый парк «Героев-пожарных» — с площадками для спорта, скейтбординга и отдыха

Вчера, 26 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга открылся новый парк «Героев-пожарных». Зеленая зона площадью 48 гектаров подходит как для активного, так и тихого отдыха — там появились площадки для спортивных игр, теннисные корты и скейтпарк, а также благоустроенные прибрежные зоны сразу шести прудов, в которых обитают краснокнижные птицы.

Парк «Героев-пожарных» был разбит на месте стихийной свалки — для этого рабочие вывезли более 70 тонн отходов. Украшением пространства стали шесть прудов, которые образовались на месте бывших глиняных карьеров. В них обитают редкие краснокнижные птицы — для пернатых выделили отдельную зону с камышами на косе, проходящей через центральный водоем. Также у прудов установили кормушки.

В парке создали новые площадки для детей, места для спортивных игр, организовали теннисные корты, скейтпарк и проложили велосипедные дорожки. Кроме того, предусмотрены и специальные условия для отдыха людей с ограниченными возможностями. В 2020 году на территории парка также появится памятник погибшим Героям-пожарным и спасателям — камень в его основание был заложен в 2015 году.

В дальнейшем парк «Героям-пожарным» станет частью большой зеленой зоны площадью боле 100 гектаров, в которую также войдет парк Интернационалистов и комплекс «Ижорский рубеж» — его создадут на месте бывших «антенных полей».