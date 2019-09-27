Статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65%
Статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65%. Такое мнение высказал губернатор Александр Беглов — число иностранных гостей города увеличится с 4 миллионов человек в год до 6 миллионов. Таким образом, в ближайшем будущем, общий туристический ежегодный поток составит 12,5 миллионов человек.
«В ближайшем будущем, если считать и внутренний туризм и внешний — это 12,5 млн человек. Если говорить об иностранцах — это около 6 млн человек», — рассказал Беглов. При этом губернатор отметил, что внутренний туризм дает городу больше доходов, чем внешний — поэтому введение статуса «открытого неба» и электронных виз способны привлечь «внешнего и богатого» туриста.
«А для того, чтобы внешний и богатый, скажем так, турист приехал в наш город, нужно создать соответствующие условия, поэтому мы открываем небо над Петербургом. Европейцы могут спокойно путешествовать по всей Европе без всякой визы, и здесь они получают комфортную возможность получения электронной визы, возможность приехать в город, до восьми дней находится в нашем городе — очень удобно», — добавил он.
В настоящий момент электронная виза в тестовом режиме действительна при въезде в Россию через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. С 1 июля система также начала действовать в Калининградской области — посетить ее могу граждане 53 стран мира. Документ действителен с течение 30 дней с момента оформления и с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток. В Петербурге электронные визы запустят в 2020 году — пересечение границы будет возможно в девяти пропускных пунктах.
Ранее управляющая компания аэропорта «Пулково» обнародовала список стран, которые смогут совершать перелеты в рамках статуса «открытого неба». По мнению экспертов, «открытое небо» позволит воздушной гавани привлечь новых иностранных перевозчиков, одновременно с этим увеличив пассажиропоток до 35 миллионов человек уже к 2025 году. Аэропорт готовится перейти на режим уже в 2020 году — решение о присвоении 5-ой и 7-ой степени авиационной свободы уже одобрил президент России Владимир Путин.
28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. По информации некоторых СМИ, в мае 2019-го Пулково уже в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность. Также в аэропорту открылась новая долгосрочная парковка, а автомобилям с нечитаемыми номерами запретят въезжать на территорию воздушной гавани. Кроме того, уже в следующем месяце начнется регулярное прямое авиасообщение между Петербургом и Лондоном.
Федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города — согласно нему, добраться до терминала предлагают путем подземного передвижения. Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.
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