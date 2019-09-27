Статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65%. Такое мнение высказал губернатор Александр Беглов — число иностранных гостей города увеличится с 4 миллионов человек в год до 6 миллионов. Таким образом, в ближайшем будущем, общий туристический ежегодный поток составит 12,5 миллионов человек.

«В ближайшем будущем, если считать и внутренний туризм и внешний — это 12,5 млн человек. Если говорить об иностранцах — это около 6 млн человек», — рассказал Беглов. При этом губернатор отметил, что внутренний туризм дает городу больше доходов, чем внешний — поэтому введение статуса «открытого неба» и электронных виз способны привлечь «внешнего и богатого» туриста.

«А для того, чтобы внешний и богатый, скажем так, турист приехал в наш город, нужно создать соответствующие условия, поэтому мы открываем небо над Петербургом. Европейцы могут спокойно путешествовать по всей Европе без всякой визы, и здесь они получают комфортную возможность получения электронной визы, возможность приехать в город, до восьми дней находится в нашем городе — очень удобно», — добавил он.