Комитет по делам Арктики и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока планируют открыть в Петербурге Центр по сохранению ремесел малочисленных коренных народов. По мнению экспертов, это одно из наиболее перспективных направлений в вопросе развития традиций.

Как рассказал председатель петербургского Комитета по делам Арктики Герман Широков, планируется создать комплексный культурно-образовательный центр, в котором смогут поддержать и развить уже сложившиеся традиции коренных малочисленных народов России. В центре смогут обучаться люди всех возрастов — от школьников и студентов до пожилых людей, интересующихся культурой.

«Взять резьбу по кости, наверное, в зрелом возрасте уже тяжело учиться, поэтому здесь нужна молодежь. У нас же очень много студентов из числа коренных малочисленных народов обучается в различных вузах. Без привлечения детей к этому вопросу ничего не получится. Кружки для детей в этом центре должны быть обязательно», — отметил Широков.

Сейчас представители Комитета по делам Арктики и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока работают над формированием будущего центра и определяются с площадкой, где он расположится. «Вопрос комплексный, в планах это есть, шаг за шагом реализуется, нужно продумать юридическую форму, финансирование, преподавательский состав», — добавил Широков.

Напомним, в День народного единства Сбербанк запустил проект по сохранению исчезающих языков коренных народов России. Основатели научили искусственный интеллект говорить на трех языках народов, живущих на Таймыре, в Европейской части России и Приамурье. Проект существует во многом благодаря работе с носителями и исследователями языков — в процессе его разработки была собрана «критическая масса языковых конструкций, которые и стали основой лингвистических корпусов для машинного обучения».