Музей «Митьков» на улице Марата оставят за художниками объединения

Договор на безвозмездное пользование помещением будет заключен между Комитетом имущественных отношений Петербурга и новым юридическим лицом музея «Митьки» в ближайшее время. «Пусть «Митьки» не беспокоятся, соответствующее поручение я уже дал, пусть продолжают дальше трудиться и творить», — отметил губернатор города Александр Беглов.

Группа «Митьки» сложилась в 1980-е годы и быстро переросла в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов, писателей и многочисленных «сочувствующих». «Митьки» стали одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины 20 века. Живопись 1980-х — «городской фольклор», с открытым и несколько простодушным взглядом на жизнь, в котором раскрывается поэтичность и красота повседневности. Игровой, литературный характер митьковского движения успешно сочетается с сохранением высоких живописных традиций, усвоенных ими у художников «Арефьевского круга», которых «Митьки» всегда признавали своими учителями.

Напомним, ранее в Главном штабе прошла демонстрация арт-объекта петербургского творческого объединения «Митьки» «Первая северо-западная установка класса мега-сайенс "Квантологосы"». Инсталляция, полностью созданная из старых научных приборов, именуется ПСЕЗУК МС, а ее создание проходило в сотрудничестве с Институтом высокомолекулярных соединений РАН и длилось почти два года.

В апреле 2018 года петербургский художник Дмитрий Шагин из арт-объединения «Митьки» расписал деревянную фигуру кота Ахилла, который являлся оракулом ЧМ-2018. Немногим ранее не стало петербургского художника Владимира Яшке. Его называли «дедушкой "Митьков"». А летом 2019 года «Митьки» сообщили о создании экологического патруля. Он будет осуществлять действия в защиту природы «в самых разнообразных формах», привлечение внимания общественности к экопроблемам и популяризация здорового образа жизни.