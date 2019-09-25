Похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» получил 3 года колонии строгого режима

Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», приговорен к 3 годам колонии строгого режима. Согласно приговору судьи Замоскворецкого суда города Москвы Елены Аверченко, Чуприков признан виновным в хищении особо ценного предмета, повлекшим его порчу.

Адвокат обвиняемого Светлана Горбунова попросила суд назначить Чуприкову условное наказание — по ее мнению, степень общественной опасности совершенного преступления «преувеличена». Сам Чуприков также попросил он условном наказании.

Ранее похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денис Чуприков заявил, что содеянным хотел привлечь к себе внимание и собирался вернуть полотно на следующий же день. ««У меня появилась идея привлечь внимание, «хайпануть», начал обдумывать различные варианты», — сказал он.

Напомним, 27 января из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. По словам посетителей экспозиции, неизвестный под видом музейного работника подошел к картине, достал ее из рамы и благополучно скрылся.

Утром 28 января 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный инциденту, а Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи.

21 марта в Русском музее открылась камерная экспозиция работ Архипа Куинджи «Крымские виды в творчестве А.И. Куинджи». Среди шести представленных произведений в стены музейного комплекса Михайловского замка вернулась картина «Ай-Петри. Крым». Выставка была доступна для посетителей до 10 июля — после чего печально известную картину отправили на реставрацию. В свою очередь Денис Чуприков уже заплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна.