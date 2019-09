Напротив офиса SpaceX в Калифорнии появился билборд «Kak tebe takoe?». Это приглашение Илона Маска на форум в Краснодар

Идея создания плаката принадлежит одному из спикеров форума «Дело за малым». Помимо призывающей надписи на билборде напечатан QR-кодом, сканирование которого ведет на видеоприглашение, записанное краснодарскими предпринимателями. На мотив «Крылатых качелей» из советского телефильма 1979 года «Приключения Электроника» участники форума поют песню «Только Илон в наших сердцах» (Only Elon in Our Hearts).

Сам Илон Маск на приглашение пока не ответил.