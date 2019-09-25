«Ястреб», «Пыжик» и «Щегол»: петербуржцы предложили свои варианты названия трамвайной линии от Купчина до Славянки

В течение пяти лет в Петербурге будет запущена трамвайная линия Купчина до Славянки, которую проложат через Шушары. По словам губернатора Александра Беглова, в проект инвестируют частные компании, сохраняя при этом городской тариф — «как и в трамвае "Чижик"». В связи с этим петербуржцы начали предлагать свои варианты названий для новой трамвайной линии.

Среди предложенных названий — «Ястреб», «Щегол», «Быстрый», «Спартанка-экспресс», «Славный», «Стриж», «Орленок» и даже «Утопия». Самым часто называемым вариантом стал «Пыжик» — посвящение тому самому «Чижику», курсирующему по Красногвардейскому району. Петербуржцы даже предложили назвать будущую трамвайную линию «Беглов». «Пусть ему будет стыдно или не стыдно за скоростной транспорт со скоростью 40 км/ч и 40 минут до Купчина», — объяснили инициаторы.

Напомним, на подготовительные работы по прокладке новой трамвайной линии Смольный отводит 2 года. За это время маршрут Купчино—Шушары—Славянка должен быть спроектирован и одобрено экспертизой. Общий объем инвестиций в проект составит 27 миллиардов рублей — благодаря появлению новой линии, проехать от Купчина до Славянки можно будет за 30 минут.

В 2020 году в Петербурге начнет действовать новая маршрутная сеть общественного наземного транспорта — в рамках масштабной реформы почти 300 направлений движения перестанут существовать. Маршрут частного трамвая «Чижик» планируют проложить в Ленобласти — ранее его уже расширили и запустили две новые траектории движения. А к 2023 году от станции метро «Улица Дыбенко» в Кудрове планируется проложить трамвайную линию.