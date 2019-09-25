Совершать перелеты в рамках «открытого неба» из Пулкова смогут лоукостеры 33 стран мира

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая петербургским аэропортом «Пулково», обнародовала список стран, которые смогут совершать перелеты в рамках статуса «открытого неба». Режим позволит иностранным перевозчикам совершать вылеты из Петербурга не только в свою страну, но и по другим направлениям.

В настоящий момент у федерального правительства запрошены разрешения на перелеты компаний-перевозчиков 33 стран мира, 32 из которых европейские — это Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Единственной неевропейской страной стал Израиль.

Список стран направлен на рассмотрение в Министерство транспорта России. «Воздушные ворота Северной столицы» ожидают получение финального перечня к 1 декабря 2019 года.

Напомним, ранее крупнейший ирландский лоукостер в Европе Ryanair, а также британский EasyJet и венгерский Wizz Air подали заявки на полеты из Пулкова. Власти одобрили для аэропорта Петербурга седьмую степень «свободы воздуха», упрощающую правила полетов для зарубежных компаний. Благодаря седьмой степени «свободы воздуха» авиакомпания сможет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации.