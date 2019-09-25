«Не стоит ссылаться на международные обязательства»: петербуржцы написали открытое письмо с требованием не сносить СКК
Петербуржцы, объединившиеся в группу защиты СКК «Петербургский», написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия.
Защитники СКК просят «не ссылаться на международные обязательства» и напоминают, что новая спортивная площадка городу не нужна — опираясь на слова президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля о том, что «для проведения ЧМ-2023 будет достаточно и существующих в городе ледовых арен».
Активисты указывают на безопасность СКК, ссылаясь на ситуацию с Чемпионатом мира по прыжкам на батуте, который прошел на территории комплекса в ноябре 2018 года. «Для него комплекс получил паспорт безопасности, который зафиксировал пригодность здания для нахождения там зрителей и спортсменов, в том числе большого количества детей», — отмечают они.
Петербуржцы также выступают против застройки зеленой зоны вокруг СКК. Появление новой ледовой арены, согласно проекту, подразумевает полный демонтаж старого комплекса с возведением дополнительных объектов — паркинга, фестивальных площадок и спортивных сооружений.
Из открытого письма защитников СКК «Петербургский»:
Популяризация спорта — не в организации чемпионатов мира (профессиональный спорт – это бизнес, и бизнес прибыльный), а в доступности занятий спортом для широких масс, в отстаивании здоровой городской среды. А нам предлагают (это если верить в отказ от строительства многоэтажек!) половину квартала, окружающего СКК, вместо существующего сквера, превратить в гигантскую парковку, а вторую половину квартала — занять некими ярмарочными и фестивальными площадками, с небольшой добавкой платных спортсооружений.
Уничтожая существующую зеленую зону, вы поспособствуете и уничтожению Московского парка Победы, который и так подвергается сокрушительному антропогенному воздействию из-за бесконтрольной жилой застройки Московского района, при полном отсутствии новых рекреаций.
Напомним, Чемпионат мира по хоккею пройдет в Петербурге в 2023 году. Для проведения мероприятия СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. В ноябре 2018 года на заседании Градостроительного совета Санкт-Петербурга представили проект новой ледовой арены, которая появится на месте СКК. Здание комплекса планируют полностью демонтировать и на его месте построить абсолютно новый стадион.
Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. Новая площадка будет высотой 45 метров и сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей. Помимо этого у арены будет подземный этаж с паркингом, ресторан, раздевалки для спортсменов, школа хоккея, зона массового катания, а также коммерческие помещения.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП — за подписями президента Союза архитекторов Петербурга Олега Романова и председателя ВООПИиК Антона Иванова. За последние месяцы Градостроительный совет не возвращался к проекту реконструкции СКК «Петербургский» и пока не планирует рассмотрение новых концепций, однако согласился с возможным сносом здания строительства нового комплекса.
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