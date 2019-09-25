Петербуржцы, объединившиеся в группу защиты СКК «Петербургский», написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия.

Защитники СКК просят «не ссылаться на международные обязательства» и напоминают, что новая спортивная площадка городу не нужна — опираясь на слова президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля о том, что «для проведения ЧМ-2023 будет достаточно и существующих в городе ледовых арен».

Активисты указывают на безопасность СКК, ссылаясь на ситуацию с Чемпионатом мира по прыжкам на батуте, который прошел на территории комплекса в ноябре 2018 года. «Для него комплекс получил паспорт безопасности, который зафиксировал пригодность здания для нахождения там зрителей и спортсменов, в том числе большого количества детей», — отмечают они.

Петербуржцы также выступают против застройки зеленой зоны вокруг СКК. Появление новой ледовой арены, согласно проекту, подразумевает полный демонтаж старого комплекса с возведением дополнительных объектов — паркинга, фестивальных площадок и спортивных сооружений.