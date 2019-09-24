Лахта Центр впервые зажег арт-объект «Медиафасад» — размером с хоккейное поле!
Лахта Центр в режиме тестовых испытаний впервые зажег медиафасад — арт-объект, размер которого сопоставим с хоккейным полем (2 тысячи квадратных метров!). Дизайнерское решение призвано «создавать настроение» гостям комплекса и горожанам, проезжающим по Приморскому шоссе, откуда открывается панорамный вид на проекцию.
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@lakhtacenter
В тестовом режиме медиафасад включается не в полную силу — сейчас запущены четыре «треугольника» из восьми. Из подобных треугольных элементов состоит арт-объект, обеспечивает работу которого 15 тысяч светодиодных ламелей. Общая площадь объекта — 2 тысячи квадратных метров, а главная цель — «создавать настроение гостям комплекса и горожанам, проезжающим по Приморскому шоссе».
«После завершения всех работ мы сможем наблюдать полную картину — «эффект айсберга», придуманный проектировщиками. В холле многофункционального здания с атриумом, во входной зоне концертного зала, будут размещены еще два интерьерных медиафасада меньших размеров», — поделился руководитель направления по медиафасаду и слаботочным системам Лахта Центра Дмитрий Попов.
Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Ранее проектировщики здания показали проект «Северной площади». Многофункциональность общественного пространства позволит проводить там множество мероприятий. Так, лестница-амфитеатр станет не только способом входа в здание, но и местом, где можно посидеть с друзьями (как в нью-йоркском Метрополитен-музее!), а центральная площадка послужит местом залива для катка. Кроме того, Смольный выделил Лахта Центру участок на Приморском шоссе. Там благоустроят набережную и зеленую зону.
Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в непрерывном контакте с петербуржцами. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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