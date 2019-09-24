Лахта Центр в режиме тестовых испытаний впервые зажег медиафасад — арт-объект, размер которого сопоставим с хоккейным полем (2 тысячи квадратных метров!). Дизайнерское решение призвано «создавать настроение» гостям комплекса и горожанам, проезжающим по Приморскому шоссе, откуда открывается панорамный вид на проекцию.

В тестовом режиме медиафасад включается не в полную силу — сейчас запущены четыре «треугольника» из восьми. Из подобных треугольных элементов состоит арт-объект, обеспечивает работу которого 15 тысяч светодиодных ламелей. Общая площадь объекта — 2 тысячи квадратных метров, а главная цель — «создавать настроение гостям комплекса и горожанам, проезжающим по Приморскому шоссе».

«После завершения всех работ мы сможем наблюдать полную картину — «эффект айсберга», придуманный проектировщиками. В холле многофункционального здания с атриумом, во входной зоне концертного зала, будут размещены еще два интерьерных медиафасада меньших размеров», — поделился руководитель направления по медиафасаду и слаботочным системам Лахта Центра Дмитрий Попов.