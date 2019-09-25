Уикенд в Петербурге с 26 по 29 сентября

с 23 сентября

Фильм «К звездам» / Ad Astra



Приключенческий космический боевик с Брэдом Питтом и Лив Тайлер, кажется, похож на все подобные фильмы до степени смешения, если бы ни одна деталь. Снял его выходец из СССР Джеймс Грэй, до этого делавший грустные картины про закрытые национальные комьюнити. И у него вышел настоящий «Апокалипсис сегодня» – только про звездное небо над головой.