Уикенд в Петербурге с 26 по 29 сентября
Посвященный Някрошюсу театральный смотр «Балтийский дом», фестиваль краеведения от команды «Гэнгъ» «Крайконъ», а также космическое путешествие Брэда Питта «К звездам» в прокате – как провести последние выходные сентября в городе.
23-16 сентября-октября
театр «Балтийский дом»
Фестиваль «Балтийский дом» пройдет 29-й раз и впервые без режиссера Эймунтаса Някрошюса. Дань памяти выдающемуся литовскому режиссеру отдадут, посвятив ему отдельную часть программы с ожидаемо символичным названием – «Някрошюс. Продолжение…». Вне этого блока стоит обратить внимание на «Барокко» Сержа Нуайеля (26 сентября), «Радость» (28 сентября) итальянского театрального радикала Пиппо Дельбоно (последний раз приезжал в Петербург три фестиваля назад) и «Тартюфа» (8 октября) литовского фантазера Оскара Коршуноваса. Некоторые постановки, кстати, считаются частью Театральной Олимпиады.
24-1 сентября-октября
В этом году актерско-режиссерской мастерской Семена Спивака в РГИСИ – 25 лет. Отметят четверть века – фестивалем «Мастерская Спивака». На сценах пяти городских театров покажут спектакли худрука Молодежного театра на Фонтанке и его учеников. Среди них – «Обыкновенные чудики», «Идиот. 2012» и недавний «Игра в Шекспира. Гамлет». Подробнее здесь.
26-4 сентября-ноября
Мраморный дворец
Британский фотограф проехал с камерой от Белого моря до Кавказа, результат его знакомства со страной — 55 отобранных кадров — покажет Русский музей. Костон отыскивает в провинциальных непримечательных городских пейзажах яркие краски и неожиданные ракурсы.
с 23 сентября
Приключенческий космический боевик с Брэдом Питтом и Лив Тайлер, кажется, похож на все подобные фильмы до степени смешения, если бы ни одна деталь. Снял его выходец из СССР Джеймс Грэй, до этого делавший грустные картины про закрытые национальные комьюнити. И у него вышел настоящий «Апокалипсис сегодня» – только про звездное небо над головой.
с 26 сентября
Засудят ли российских прокатчиков за перевод авторы кулинарного шоу с Гордоном Рамзи, неизвестно. А вот то, что шансы собрать неплохой бокс-офис у истории про домохозяек-мафиози есть, это очевидно. Одно участие в картине Мелиссы Маккарти и Элизабет Мосс чего стоит.
с 26 сентября
Трогательный документальный фильм про трагически погибшего голливудского актера Антона Ельчина. Он состоит из воспоминаний его родителей и партнеров по съемочной площадке – Уиллема Дефо, Николаса Кейджа, Дженнифер Лоуренс, Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамса и Джоди Фостер.
с 26 сентября
Драма с Мишель Уильямс и Джулианной Мур от автора «Блудливой Калифорнии» Барта Фрейндлиха. Изабель посвятила жизнь помощи детям из приюта в Индии. Она узнает, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ее организации 20 миллионов долларов.
с 26 сентября
В центре сюжета детективной драмы с Леа Сейду и Рошди Земом — шериф полиции и выпускник академии, которые пытаются раскрыть жестокое убийство пожилой женщины. Картина была участником основной программы Каннского кинофестиваля.
до 26 сентября
«Ленфильм»
На «Ленфильме» 24 сентября стартовал XVII Пхеньянский международный кинофестиваль. На нем показывают фильмы, снятые в Северной Корее (да-да). Например, 26 сентября можно увидеть сразу две картины – «Рассказ о нашей семье» и «Товарищ Ким летает». Вход на показы свободный — по предварительной регистрации. Подробнее здесь.
26-29 сентября
После годичного перерыва (в 2018-м его не было по финансовым причинам) фестиваль интеллектуальных комиксов вновь пройдет в Петербурге. В его программе – выставка, лекции создательницы графического романа о блокаде Ольги Лаврентьевой и иллюстратора Виктора Меламеда, а также презентация книги «Перешеек» Ханнерийны Мойссейнен. Подробное расписание здесь.
26 сентября
18:30
Музей Анны Ахматовой
В Музее Анны Ахматовой пройдет встреча с музой Сергея Соловьева, актрисой Татьяной Друбич. Она организована совместно с Благотворительным фондом «Вера». На вечере в Фонтанном Доме Друбич расскажет об истории хосписного движения в России, зародившемся именно в Петербурге, и путях, которые приводят разных людей в благотворительность. Средства от продажи билетов пойдут на помощь хоспису №4.
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Фото Сергея Максимишина
26 сентября
19:30
«ОхтаЛаб»
Один из лучших фотожурналистов мира Сергей Максимишин в четверг прочитает лекцию в пользу подопечных фонда AdVita. Встреча пройдет в пространстве «ОхтаЛаб» и посвящена тому, как иногда провал приводит к успеху.
26 сентября
20:00
«Космонавт»
Британские инди-рокеры White Lies возвращаются в Петербург. Для этого есть отличный повод – тур в поддержку вышедшего в феврале альбома Five. Несмотря на название, он посвящен 10-летию группы.
26 сентября
20:00
«А2»
Группа бессменной вокалистки Эми Ли в четверг сыграет в «А2». По словам организаторов, Evanescence исполнят лучшие хиты за всю историю коллектива, а также новые песни с последнего альбома — Hi-Lo и Imperfection. Специальным гостем станет шведская метал-группа InSammer с экспрессивной вокалисткой Vika Dola.
27-16 сентября-ноября
Marina Gisich Gallery
Тургеневская девушка петербургского искусства Ася Маракулина в прошлом году взяла спец-призы на ярмарке Cosmoscow и Премии Курехина — на радость любителям графики и трогательных акварелей с картошкой. «В последнее время я чувствую, что становлюсь увереннее, — а когда понимаешь, чего хочешь, могут появиться железные нотки», — говорит Ася Маракулина. Первая выставка под крылом Marina Gisich Gallery— высказывание на тему обретения собственной интонации.
27-30 сентября
FFTN
Реставратор станковой живописи по образованию, Вероника Ивашкевич миксует в своих акварелях и объектах иконические модные образы вроде флакончика Chanel№5 и артефакты 2000-х. Инсталляция в 4-метровой галерее FFTN — «девичья» ванная комната, засыпанная цветами — убежище, где можно и одновременно нельзя спрятаться от себя.
27-28 сентября
19:00
Александринский театр
Аттила Виднянский ставил на сцене Александринки «Преступление и наказание». А в рамках Театральной Олимпиады покажет постановку «Рокко и его братья», идущую на сцене Венгерского национального театра. Будут ли в ней оммажи Висконти и Достоевскому узнаем в эти выходные.
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Фото: François-Xavier Rouyer
27-28 сентября
19:30
Новая сцена Александринского театра
Первый осенний месяц Олимпиады завершится также постановкой француза Филиппа Кена – историей о пассажирах, выживших в авиакатастрофе, но приземлившихся на необитаемом острове.
27 сентября
19:00
«Место перемен»
В пятницу в «Месте перемен» (Мончегорская ул., 10Б) психологи Виктория Гржибовская, Мария Осипова и Ирина Мануляк расскажут, как наша психика маскирует под стыдом другие чувства. Лекция бесплатная, но по регистрации.
27 сентября
19:00
РНБ
Антрополог и культуролог Ольга Шурыгина написала книгу о феномене гаражей («Гаражи Петербурга 1900–1910-х годов. История и архитектура»). Ее она презентует в РНБ в эту пятницу. Вход свободный.
27 сентября
20:00
«Морзе»
В пятницу «АукцЫон» сыграет большой осенний концерт в клубе-фестивале «Морзе». Какой будет программа вечера, известно только музыкантам: они никогда не делают одинаковых выступлений, каждое из них – оригинальный сценический эксперимент.
27-3 сентября-ноября
Главное музейное приключение осени — современные петербургские художники внедряются в экспозиции традиционных и, по большей части, не самых очевидных музеев города. Куратор этого сезона — Дмитрий Озерков, руководитель Отдела современного искусства Эрмитажа. Например, мастер пиксель-арта Иван Тузов оккупирует Музей Печати, где хранятся настоящие печатные станки начала 20 века, а Семен Мотолянец, освоивший хозяйственное мыло как художественный материал, закономерно оказался в Музее Гигиены. Подробная программа на сайте фестиваля.
28 сентября
14:30
Высшая школа экономики
В субботу проект «Открытая библиотека» проведет новую серию диалогов. На этот раз в здании Высшей школы экономики на набережной канала Грибоедова, 123. В 14:30 стартует первая встреча — заслуженный учитель России Сергей Рукшин и историк Борис Кипнис обсудят, что ждет российскую школу завтра. Через час актер и режиссер Алексей Агранович и сценарист Елена Ванина подискутируют на тему «До 16 и старше». В 16:30 журналист Алексей Мунипов и культуролог Юрий Сапрыкин поговорят о композиторах. Вход свободный.
28-29 сентября
В выходные в Петербурге пройдет второй фестиваль краеведения «Крайконъ» от главной городской команды по спасению архитектурных деталей — объединения «Гэнгъ». На этот раз он будет двухдневным: в субботу встречаемся в пространстве «Люмьер-холл» на Обводном канале, 74, в воскресенье – в Выборге. В лайн-апе — топ-10 секретных (и невероятно красивых!) мест для съемок от главного редактора «Собака.ru» Яны Милорадовской, а также рассказ Александра Ракитько о том, как тесты ДНК могут быть полезны в исследовании родословной. Подробная программа и билеты здесь.
28-29 сентября
16:00
Арт-центр «Пушкинская-10»
«Пушкинская, 10» празднует 30-летний юбилей и на один уикенд превратится в площадку тотального аудио- и видео-перформанса с масштабной концертной программой, где электронный нойз смешается с живым выступлением виолончелистки и флейтиста. Концерты и инсталляции, среди авторов которых Дмитрий ::vtol:: Морозов, Дмитрий Шубин и Анна Мартыненко, заполнят почти каждый уголок «Пушки» от галереи Navicula Artis до лестниц и клуба Fish Fabrique. Пожалуй, самый большой фестиваль экспериментального звука и новых медиа в этом месяце.
28 сентября
19:00
Основная сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова
Пьеса Мартина Макдонаха выбрана специально к юбилею Олега Басилашвили. Она о двух днях (с разницей в два года) из жизни тех, кто приводил в исполнение смертные приговоры. В этом году народный артист СССР отмечает 60 лет службы в БДТ и 85-летие. Поставил «Палачей» Николай Пинигин, возвращающийся на эту сцену после долгого перерыва.
28 сентября
19:30
«Аврора»
Документальная картина о воде Виктора Косаковского все-таки выходит в прокат в октября. А уже в субботу ее можно увидеть на специальном сеансе. «Акварель» снята в формате 96 кадров в секунду (вместо привычных нам 24-х), и это тот случай, когда прием смотрится не просто аттракционом, а художественно обусловлен.
28-30 сентября
19:30
театр «Особняк»
Совместный проект театра «Особняк» и театра SNG Novo Gorica (Словения). В основе постановки – тексты Милорада Павича «Вывернутая рукавица» и «Смерть святого Савы». По мнению писателя, история способна развиваться в любую сторону, в ней могут твориться любые события, а мир может меняться как угодно. За изменениями зрители будут следить, смотреть и слушать вместе с двумя актрисами, занятыми в спектакле.
28 сентября
23:00
Warpp
Участник исландского дуэта GusGus Biggi Veira сыграет в субботу диджей-сет в клубе Warpp. Эпатажный музыкант будет ставить электронику в духе хитов его группы.
29 сентября
19:00
Opera Concert Club
Живый классики фолктроники, исландский бэнд Múm, выступит в воскресенье в петербургском Opera Concert Club (Набережная Обводного канала, 181). Собственные альбомы музыканты не выпускали уже достаточно давно, зато регулярно делают ремиксы для Goldfrapp, Sigur Rós и Эмилиана Торрини.
29 сентября
19:00
на площадке театра «ЦЕХЪ»
В пьесе Виктора Ольшанского главная героиня Паша Большая перебирается к сыну в город, но не сходится характерами с невесткой и покидает их дом. Живет она теперь в овощной будке, а компанию ей составляют окрестные коты. На основе этой драмы и при участии воспитанников приюта «Жизнь», подростков из неблагополучных семей, артисты Социально-художественного театра (СХТ) в рамках проекта «Круговорот добра в природе» исследовали тему утраты и обретения дома. А затем на основе полученного материала поставили спектакль с профессиональными и непрофессиональными актерами.
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