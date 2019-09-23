На улицах Петербурга можно найти остатки древних организмов, которым 150 млн лет! Рассказываем, как их искать

Автор проекта «Палеогород», популяризатор науки Антон Барашенков создает карту окаменелостей Петербурга. Оказывается, чтобы изучать остатки древних организмов, необязательно ходить в палеонтологический музей — достаточно внимательнее рассматривать стены некоторых домов и станций метро. Своими находками Антон делится в своем блоге @russianfossils, а для «Собака.ru» он написал колонку о том, как каждый может начать замечать пласты истории в городе.

Аммонт в фасаде «Галереи». Юрский период, возраст 150 млн. лет

Как увлекся окаменелостями Пару лет назад в интернете мне попалась красивая фотография, на которой был изображен большой камень на фоне звездного неба. На камне четко виднелся отпечаток трилобита — древнего членистоногого, одного из символов палеонтологии. Я подумал, что фото было сделано в какой-то далекой экзотической стране, где на земле могут валяться окаменелости. В комментариях я спросил у автора, где он сделал снимок. Его ответ по-настоящему поразил меня — оказалось, в 60 километрах от Петербурга. Позже я узнал, что мы живем в уникальном месте — вдоль всей Ленинградской области тянется так называемый Балтийско-Ладожский глинт — природный уступ, знакомый каждому, кто выезжает в южную сторону от города. За счет перепада высот этого уступа, например, работают фонтаны в Петергофе. Но не все знают, что эта часть рельефа составлена из древнейших пород возрастом 450 миллионов лет, которые буквально напичканы ископаемыми. В ордовикском периоде, задолго до первых динозавров, здесь было теплое море, в котором обитали первые жители нашей планеты.

На экскурсии в Путиловском карьере, осень 2019 года

Трилобит Asaphus, обнаруженный на берегу реки Волхов, Ленинградская область. Возраст 450 млн. лет

Сегодня на Земле известно лишь два места, где можно обнаружить хорошо сохранившихся трилобитов в таких больших количествах — это Марокко в Северной Африке и Ленинградская область. Надеюсь, в ближайшем будущем вокруг Петербурга появятся палеопарки, в которых любой сможет самостоятельно найти древнюю окаменелость, а трилобит станет одним из туристических символов города. На данный момент уже существуют несколько организаторов палеонтологических и геологических экскурсий. Обычно туристов возят на Путиловский карьер, где трилобиты буквально валяются под ногами.

Поперечный срез морской губки, станция метро «Площадь Восстания». Силурийский период, 420 млн. лет

Раковины ортоцерасов на крыльце школы номер 153 на Гочарной улице. Ордовикский период, возраст 450 млн. лет

Где в черте города искать остатки древних организмов Но что делать, если нет возможности ехать за город и заниматься раскопками? Есть одно научно-популярное развлечение, которое я бы назвал «городской палеонтологией». Прогуливаясь по городу, вы можете искать ископаемых в стенах домов, интерьерах станций метро и в других общественных местах. Самый доступный объект для подобных находок — фасад торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте. Тысячи людей каждый день проходят мимо, не обращая внимание на остатки аммонитов, белемнитов, морских губок, кораллов и других морских обитателей, которые буквально выглядывают из стен. Откуда они там взялись? Дело в том, что для отделки ТЦ использовали так называемый «юрский мрамор» из Германии. 150 млн. лет назад на территории современной Баварии располагалась прибрежная морская зона, на дне которой было много ила. Вся морская живность, умирая, благополучно залегала в него. Остатки панцирей и стебли кораллов цементировались на миллионы лет в виде известняка, который добыли в карьере и привезли в Петербург. Этим же известняком отделана вторая сцена Мариинского театра, БЦ «Синоп» на набережной Невы, ЖК «Царская столица» у Московского вокзала.



Ребенок разглядывает аммонит в колонне «Галереи»

Если пройти немного от «Галереи» и спуститься на станцию метро «Площадь Восстания», то можно заметить, что местами узоры красного мрамора выглядят странно. Дело в том, что этот «мрамор» также является известняком, содержащим множество остатков древних морских обитателей — таких как морские лилии, брахиоподы, кораллы и губки. В центральной части станции, напротив перехода на Маяковскую, можно разглядеть четкий срез наутилуса. Подобный наутилус, еще лучшей сохранности есть и на станции «Московские ворота».

Наутилус на станции метро «Московские ворота», Юрский период 150 млн. лет

Ортоцерас в основании ограждения на улице Рузовская. Возраст 450 млн лет

Одной из моих любимых находок является зал ожидания в Пушкинском вокзале — красный известняк на полу там буквально усыпан белоснежными стеблями морских лилий. Их называют «ногами», так как морские лилии, несмотря на название, — это животные, родственник морских звезд, с помощью этих отростков они передвигались по дну в поисках пищи.

Морские лилии в зале ожидания Пушкинского вокзала. Юрский период, возраст 150 млн. лет

Срез раковины аммонита на фасаде второй сцены Мариинского театра. Юрский период, 150 млн. лет