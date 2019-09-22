Петербург вошел в тройку самых удобных городов без автомобиля
Санкт-Петербург попал в тройку российских городов, в которых можно спокойно прожить без автомобиля – например, отправляться на работу пешком или же на велосипеде. Такие результаты получил ТурСтат в День без автомобиля в ходе интернет-опроса на тему, где комфортнее всего передвигаться по городу без машины.
Первую пятерку рейтинга возглавила столица России Москва. После нее в списке идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Казань и Нижний Новгород. Как сообщает ТурСтат, за Москву как лучший город без автомобиля отдали 27% голосов, за Санкт-Петербург – 21%, за Екатеринбург – 9%, за Калининград, Казань и Нижний Новгород – по 6%.
Ранее мы писали о том, что Петербург попал в топ самых трудолюбивых городов России, вошел в пятерку лучших городов для летних пеших прогулок и был признан одним из самых театральных городов России. И это еще не все! Ко Дню всех влюбленных аналитическое агентство ТурСтат провело интернет-опрос и узнало, куда бы отправились в романтическое путешествие россияне на уикенд. Больше половины жителей страны назвали Петербург самым романтичным городом России.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.