Петербург вошел в тройку самых удобных городов без автомобиля

Санкт-Петербург попал в тройку российских городов, в которых можно спокойно прожить без автомобиля – например, отправляться на работу пешком или же на велосипеде. Такие результаты получил ТурСтат в День без автомобиля в ходе интернет-опроса на тему, где комфортнее всего передвигаться по городу без машины.