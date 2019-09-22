В доме Бака обнаружили старинный люк, ведущий в «тайную комнату»
Жильцы доходного дома Бака на Кирочной улице, 24 обнаружили старинный люк в стене, ведущий в «тайную комнату» над сводами вестибюля первой парадной. Об этом рассказали в сообществе «Кирочная, 24».
По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто не подозревал о его существовании.
«Мы все очень надеялись найти там если не клад, то что-то интересное, и вот - пожалуйста: явно исторический, со старинным замком (оцените изящество клейма производителя), люк в стене - как вход в таинственный портал - неизвестное ранее помещение над сводами вестибюля первой парадной. Там выстроен деревянный каркас в виде купола. Потолок – забетонирован», – рассказывают о своей находке жильцы.
Доходный дом Ю. Б. Бака в стиле модерн построили в 1905 году архитектором Борисом Гиршовичем. Первым владельцем здания был инженер путей сообщения, основатель и главный пайщик газеты конституционных демократов «Речь» Юлиан Борисович Бак.
Напомним, что этим летом петербургские реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака. «По результатам расчистки мы увидели удивительную игру света, она делает ирисы волшебными, способными изменять цвета: один цвет при отраженном свете, совсем другой — на просвет. У витража появилась новая рама, ведь родная фрамуга утрачена, и условия эксплуатации. Мы так рады, что сложилась прекрасная традиция, которая дарит надежду, что шаг за шагом мы вернем дому его утраченные витражи», — рассказывают жильцы дома. А ранее один из жильцов своими руками очистил травленное стекло, которое, «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной». О самых интересных историях из дома на Кирочной, 24 читайте в нашем материале.
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