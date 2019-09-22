В доме Бака обнаружили старинный люк, ведущий в «тайную комнату»

Жильцы доходного дома Бака на Кирочной улице, 24 обнаружили старинный люк в стене, ведущий в «тайную комнату» над сводами вестибюля первой парадной. Об этом рассказали в сообществе «Кирочная, 24».

Фото: сообщество "Кирочная, 24"













По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто не подозревал о его существовании.

«Мы все очень надеялись найти там если не клад, то что-то интересное, и вот - пожалуйста: явно исторический, со старинным замком (оцените изящество клейма производителя), люк в стене - как вход в таинственный портал - неизвестное ранее помещение над сводами вестибюля первой парадной. Там выстроен деревянный каркас в виде купола. Потолок – забетонирован», – рассказывают о своей находке жильцы.