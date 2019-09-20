Окончательное решение о вводе в эксплуатацию нового проездного билета будет принято властями Петербурга. Для того, чтобы получить второй проезд «в подарок», петербуржцам нужно будет совершить по проездному сначала одну поездку, а затем пересесть на другой вид транспорта и маршрут и воспользоваться оплатой еще раз. Ориентировочная цена составит 40 рублей, один из возможных сроков появления — лето 2020 года.

Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, в проектировании которой могут принять участие петербуржцы.

Зимой в Петербурге появился «комбинированный» проездной — по нему горожане могут оплачивать проезд не только в наземном транспорте и метро, но и в электричках. Летом (впервые за 7 лет!) в городе появился месячный билет для проезда в метро, по которому можно совершить до 70 поездок, а сама его стоимость снижена на 43%. А в честь открытия трех станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» петербургский метрополитен выпустит коллекционные жетоны и «Подорожник»-брелок — в расцветке и с изображениями нового участка Фрунзенского радиуса.