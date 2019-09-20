В Петербурге разрабатывают новый проездной. Он позволит совершать две поездки по цене одной
Подконтрольное Смольному учреждение «Организатор перевозок» разрабатывает новый вариант проездного билета. Если власти Петербурга утвердят новинку, горожане смогут совершать две поездки — по цене одной.
Окончательное решение о вводе в эксплуатацию нового проездного билета будет принято властями Петербурга. Для того, чтобы получить второй проезд «в подарок», петербуржцам нужно будет совершить по проездному сначала одну поездку, а затем пересесть на другой вид транспорта и маршрут и воспользоваться оплатой еще раз. Ориентировочная цена составит 40 рублей, один из возможных сроков появления — лето 2020 года.
Напомним, в Петербурге проходит масштабная транспортная реформа, в рамках которой уже к 2020 году почти 300 направлений перестанут существовать, 62 изменят свою трассировку, а в числе новых окажется 97 рейсов. Для функционирования обновленной маршрутной сети в городе обустроят 590 новых автобусных остановок. ГУ «Организатор перевозок» ранее представило новую маршрутную сеть общественного наземного транспорта, в проектировании которой могут принять участие петербуржцы.
Зимой в Петербурге появился «комбинированный» проездной — по нему горожане могут оплачивать проезд не только в наземном транспорте и метро, но и в электричках. Летом (впервые за 7 лет!) в городе появился месячный билет для проезда в метро, по которому можно совершить до 70 поездок, а сама его стоимость снижена на 43%. А в честь открытия трех станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» петербургский метрополитен выпустит коллекционные жетоны и «Подорожник»-брелок — в расцветке и с изображениями нового участка Фрунзенского радиуса.
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