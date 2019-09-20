В аэропорту «Пулково» открылся магазин Duty Paid

Новый магазин располагается в зале внутренних вылетов и работает круглосуточно. Пассажиры смогут приобрести парфюмерию и косметику, сумки, чемоданы, солнцезащитные очки, часы, аксессуары ведущих мировых брендов, а также игрушки, напитки, сладости, шоколад, а также различные товары «в дорогу». Кроме того, понравившуюся позицию можно забронировать на сайте ретейлера — и забрать ее в Duty Paid со скидкой в 10%.

Площадь магазина составляет около 1000 квадратных метров. «Конфигурация магазина Duty Paid в формате walkthrough является примером лучших мировых практик по организации коммерческого пространства аэропорта и позволяет пассажирам совершать покупки по пути следования от зоны досмотра к выходам на посадку», — говорят в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. По информации некоторых СМИ, в мае 2019-го Пулково уже в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность. Также в аэропорту открылась новая долгосрочная парковка, а автомобилям с нечитаемыми номерами запретят въезжать на территорию воздушной гавани. Кроме того, уже в следующем месяце начнется регулярное прямое авиасообщение между Петербургом и Лондоном.

Федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города — согласно нему, добраться до терминала предлагают путем подземного передвижения. Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. «Пулково» также готовится перейти в режим «открытого неба» — по мнению экспертов, это позволит аэропорту привлечь новых иностранных перевозчиков. А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.