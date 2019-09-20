В Петергофе стартовал Осенний праздник фонтанов. В этом году шоу посвящено 290-летию со дня рождения Екатерины II

Сегодня, 20 сентября, в Петергофе стартовал ежегодный Осенний праздник фонтанов. В этом году шоу посвящено 290-летию со дня рождения императрицы Екатерины II — в честь круглой даты покажут мультимедийный спектакль, лазерные и световые эффекты, которые завершатся грандиозным фейерверком.

Шоу «Императрица-2019» пройдет в Нижнем парке Петергофа 20 и 21 сентября. Трехмерные проекции, пиротехника, лазерные и световые эффекты будут показаны на Большом каскаде. Кадры будут проецироваться на Большой дворец с помощью 1,5 тысяч световых приборов — под сопровождение 3 тысяч залпов салютов.

«Здесь ее встречали юной невестой великого князя Петра Федоровича, а потом видели несчастливой супругой императора Петра III. Сюда она ездила из Ораниенбаума, чтобы хоть изредка видеть сына, великого князя Павла Петровича. Здесь она обрела свою любовь, графа Григория Орлова, и отсюда умчалась навстречу власти и славе. В Петергофе начиналось ее долгое и нелегкое царствование. Внимание Екатерины II к Петергофу обусловлено особым почитанием его основателя, императора Петра Великого, жизненным принципам которого она желала следовать», — рассказывают организаторы шоу о роли Петергофа в жизни Екатерины II.