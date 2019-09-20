В Петергофе стартовал Осенний праздник фонтанов. В этом году шоу посвящено 290-летию со дня рождения Екатерины II
Сегодня, 20 сентября, в Петергофе стартовал ежегодный Осенний праздник фонтанов. В этом году шоу посвящено 290-летию со дня рождения императрицы Екатерины II — в честь круглой даты покажут мультимедийный спектакль, лазерные и световые эффекты, которые завершатся грандиозным фейерверком.
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Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"
Шоу «Императрица-2019» пройдет в Нижнем парке Петергофа 20 и 21 сентября. Трехмерные проекции, пиротехника, лазерные и световые эффекты будут показаны на Большом каскаде. Кадры будут проецироваться на Большой дворец с помощью 1,5 тысяч световых приборов — под сопровождение 3 тысяч залпов салютов.
«Здесь ее встречали юной невестой великого князя Петра Федоровича, а потом видели несчастливой супругой императора Петра III. Сюда она ездила из Ораниенбаума, чтобы хоть изредка видеть сына, великого князя Павла Петровича. Здесь она обрела свою любовь, графа Григория Орлова, и отсюда умчалась навстречу власти и славе. В Петергофе начиналось ее долгое и нелегкое царствование. Внимание Екатерины II к Петергофу обусловлено особым почитанием его основателя, императора Петра Великого, жизненным принципам которого она желала следовать», — рассказывают организаторы шоу о роли Петергофа в жизни Екатерины II.
Руководитель Государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая отметила, что шоу не является завершением сезона фонтанов — они продолжат свою работу и в октябре. «С большим опасением смотрим прогноз — обещают всего 3 градуса тепла, но будем надеяться, что этот спектакль и зажжет, и согреет душу, и все придут тепло одетыми», — добавила она.
Начало шоу, посвященного Осеннему празднику фонтанов, стартует в 21:00 20 и 21 сентября. Вход в Нижний парк по билетам праздника с 18:00. Фонтаны западной и восточной части парка будут работать с 18:00 до 20:30.
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