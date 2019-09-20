В новой схеме петербургского метро перестали указывать «коричневую» линию и продолжение Правобережной

В поездах петербургской подземки появились новые карты метрополитена. Обновленные — на схемах перестали указывать «коричневую», Красносельско-Калининскую линию, которая находится на стадии проектирования, а также продолжение «Оранжевой» Правобережной — станции «Театральная» и «Горный институт».

Красносельско-Калининская линия петербургского метрополитена является шестой по счету и предполагает появление станций «Юго-Западная», «Броневая», «Боровая», а также вестибюлей «Путиловская», «Заставная» и «Каретная» — все они находились в процессе проектирования. Строительные работы начались в конце 2013 года, а запустить все станции планировалось к 2027 году.

Строительство станций Правобережной линии «Театральная» и «Горный институт» началось в 2017 году. Предполагаемая дата открытия — 2024-2025 и 2022 года соответственно.

Как объяснили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», от пунктирных линий на карте подземки решили избавиться, так как на новых картах должны быть изображены только те станции, которые уже построены и открыты. «У нас же нет коричневой линии метро, поэтому ее и нет на схеме», — пояснила пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.

«Сегодня заметил, что во всех поездах убрали со схем проектирующиеся станции, а там аж целая ветка и углубление в центр города. Совпадение? Не думаю! Хочу поздравить жителей новых окраин вроде Кудрова, судя по всему метро вы не увидите никогда! Это все печально, конечно», — в свою очередь реагируют на изменения петербуржцы.

Напомним, ранее дизайнеры Егор Попов и Сергей Чикин создали альтернативную схему петербургского метрополитена. По их словам, это «первая в истории города красивая» карта подземки — с обозначением рек и каналов, названиями островов и общественными пространствами. Позже администрация петербургского метрополитена отказалась от альтернативной карты станций из-за лишней информации.