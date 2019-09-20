Вечером 19 сентября в безымянном сквере на углу улиц Некрасова и Маяковского появилось «нравоучительное» граффити — прямо на бюсте поэту.

Надпись «Тут все пьют, это жаль» была нанесена зеленой краской на постамент памятника — со стороны сквера, который часто используется для незаконного распития спиртных напитков.

Тем же вечером представители ЖКС №1 Центрального района вместе с полицией выехали на место происшествия. Администрация района также составила акт и направила его в Музей городской скульптуры, на балансе которого числится памятник.

«Последствия акта вандализма будут по возможности устранены в ближайшее время. Специалисты должны понять, какая именно это краска, затем примут решение о том, как отмыть памятник», — уточнили представители музея.

Памятник Владимиру Маяковскому на углу улиц Некрасова и Маяковского был установлен 2 декабря 1976 года — в честь 46-летия со дня смерти поэта. Созданием монумента занималась творческая группа архитекторов Литвякова и скульптора Пленкина.