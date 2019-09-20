Актера Павла Устинова освободили из СИЗО

Актера Павла Устинова, ранее приговоренного к 3,5 годам колонии общего режима за «применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии», отпустили из СИЗО. Об изменении меры пресечения на подписку о невыезде попросила Генеральная прокуратура России — в связи с поручительством руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина и положительными характеристиками.

«Я полностью поддерживаю ходатайство, так как затрагиваются непосредственные интересы осужденного, считаю возможным изменить меру на подписку о невыезде. Тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен, кроме того, Устинов не может воспрепятствовать следствию. Он имеет регистрацию в Московской области, имеет положительные рекомендации по службе, имеется поручительство артиста Райкина», — сказала председатель прокуратуры Москвы Анастасия Зверева.

Сам Павел Устинов заявил, что не намерен скрываться, «кому-то угрожать» или препятствовать рассмотрению дела в случае освобождения.

Павел Устинов был задержан 3 августа в центре Москвы, где в это время проходила несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, в момент задержания актер потянул за руку сотрудника Росгвардии, из-за чего тот получил вывих головки плечевой кости. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии общего режима актера Павла Устинова, виновного за «применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии».

Тем же вечером актер Александр Паль запустил флешмоб, призвав «коллег по цеху» сказать о том, что они думают по этому поводу. 70 священников Русской православной церкви выступили в защиту фигурантов «Московского дела» о массовых беспорядках после несогласованной акции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Открытое письмо в поддержку фигурантов дела также подписали 763 российских учителя.