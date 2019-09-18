18+

Уикенд в Петербурге с 19 по 22 сентября

Спектакли Терзополуса на Театральной Олимпиаде , концерт сопрано номер один в России Хиблы Герзмава, а также мюзиклы Терренса Малика и Дэнни Бойла – как провести эти выходные в городе. 

Пт 20 сентября Сб 21 сентября Вс 22 сентября

 

17-3 сентября-ноября

РОСФОТО

Выставка «Тина Модотти. Фотограф и революционер»

Звезда голливудского немого кино, коммунистка, подруга Фриды Кало и Диего Риверы, фотограф, которую сравнивают с Родченко — все это об одном человеке: о Тине Модотти. В Петербурге покажут 60 работ: эксперименты с формой и зарисовки из жизни мексиканской бедноты чередуются с портретами обнаженной Тины авторства пикториалиста Эдварда Уэстона — ее возлюбленного и учителя.

18-12 сентября-января

Главный штаб

Выставка «Шпалеры XIX–XX веков из собрания Эрмитажа»

Обычно на шпалеры в Эрмитаже мы смотрим прогуливаясь по Темному коридору — его украшают шедевры XV-XVI веков. Этой осенью музей показывает неожиданные экземпляры посовременнее, например «Поклонение волхвов», созданную фирмой лидера движения Arts&crafts Уильяма Морриса по оригиналу художника-прерафаэлита Берн-Джонса. Кроме того, увидим последние поступления в коллекцию – шпалеру Жана Люрса и напольный ковер по картону Фернана Леже.

19 сентября

Фильм «Между нами музыка» / Song to Song

Долго добиравшийся до проката мюзикл Терренса Малика о любовном многоугольнике с Натали Портман, Майклом Фассбендером, Райаном Гослингом и Руни Марой. Оператором картины стал оскароносный Эмманюэль Любецки.

с 19 сентября

Фильм «Тайна печати дракона»

Российско-китайская копродукция с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Рутгером Хауэром и Юрием Колокольниковым. Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, но попадает в Китай. Все приметы Азии прилагаются: мастера смертоносных боевых искусств, черноволосые красавицы и драконы.

с 19 сентября

Фильм «Зеровилль»/ Zeroville

Драмеди с Джеймсом Франко, Сетом Роганом и Меган Фокс про кино, секс, наркотики и панк-рок. «Однажды... в Голливуде» – только в версии хулигана Франко.

с 19 сентября

Фильм «Рэмбо: Последняя кровь» / Rambo: Last Blood

Станет ли кровь в боевике со Сильвестром Сталлоне действительно последней, доподлинно неизвестно. Но все, кто считают, что франшиза себя не исчерпала, могут увидеть, как постаревший Рэмбо будет мстить всем своим врагам.

с 19 сентября

Фильм «Yesterday» / Yesterday

Обаятельная и действительно смешная комедия Дэнни Бойла с милашкой Лили Джеймс и Химешем Пателем об альтернативной реальности, где все забыли песни The Beatles.

с 19 сентября

Фильм «Элефант»

Самое интересное в фильме про детского писателя-мизантропа (Алексей Гуськов) не участие в нем Фредерика Бегбедера, а то, что режиссер Алексей Красовский попросил снять его имя из титров, не одобрив финальный монтаж.

с 19 сентября

Фильм «Воскресенье»

Картина Светланы Проскуриной участвовала в конкурсе «Кинотавра». Провинциальный чиновник получает записку, что скоро умрет, но поначалу не придает ей значения.

19,21 сентября

19:30

Новая сцена Александринского театра

Театральная Олимпиада

На этой неделе на Театральной Олимпиаде покажут спектакли Amor, Encore, в основе которых тема конфликта как мифического источника творения и времени. Их поставил уже практически прописавшийся в Петербурге идеолог фестиваля Теодорус Терзопулос. Первую часть трилогии – Alarm – можно было увидеть 17 сентября.

  • Daniele Baldi / Shutterstock.com

19 сентября

20:00

«Морзе»

Концерт Balthazar

Бельгийские инди-рокеры Balthazar в четверг выступят в клубе «Морзе». В январе у музыкантов вышел альбом Fever – это их третий студийник и важная веха: группа вновь записала пластинку после четырехлетнего перерыва.

19-6 сентября-декабря

ДК Громов

Выставка «Offline/online»

Проект состоит из двух слоев. Первый — собственно выставка, в пространстве которой зритель перемещается от фигуративной живописи и скульптуры к видео-арту, 3D-анимации. Второй — дополненная реальность, поэтому без смартфонов со специальным приложением не обойтись. Среди заявленных художников – Ирина Дрозд и Иван Плющ, Иван Тузов, Crocodile Power, а также художница и режиссер Вера Мартынов, которая недавно покинула БДТ и вернулась обратно в Москву.

19-20 сентября-октября

Новый музей

Выставка Марины Колдобской «Цветы и звери»

Марина Колдобская — художник, куратор и арт-критик, одна из основательниц «Киберфеста», а также восемь лет возглавляла филиал ГЦСИ в Петербурге. Ее фирменная гамма — красный и черный плюс белый, любимый стиль — «дикий», в духе наскальной живописи. Художественный метод распространяется на все форматы: от холстов и картонов с ярко намалеванными цветами и зверями до большой настенной росписи.

19-17 сентября-октября

20:00

Музей советских игровых автоматов

Цикл лекций о советской мод

Музей советских игровых автоматов запускает цикл лекций по истории советской повседневности от доктора исторических наук, профессора и писателя Наталии Лебиной. С 19 сентября она будет рассказывать, как выглядели советские «бикини» и было устроено галошное производство, а также почему политизировались традиционные женские платки. Всего пройдет пять лекций, попасть на них можно бесплатно, но по предварительной регистрации. Выбрать тему и записаться можно здесь.

20 сентября

19:00

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Спектакль «Укрощение строптивой»

Пару лет назад якутский режиссер Сергей Потапов удивил бывалых петербургских зрителей космополитичной версией повести «Тарас Бульба». Получится ли это у него вновь? Почти наверняка. Тем более, что с шекспировским текстом возможно обращаться еще свободнее, чем с гоголевским. Аттестовать премьеру можно как «рассказ о настоящей любви, для которой нет ничего невозможного» и где реальность легко смешивается со сказкой.

20 сентября

19:00

ТЮЗ им. Брянцева

«Мелкий бес»

На сцене ТЮЗа в пятницу покажут спектакль Театра Романа Виктюка «Мелкий бес». В Петербург постановку привезут впервые – в столице ее премьера была весной. Сценография и костюмы вдохновлены живописью Малевича.

20-21 сентября

21:00

Петергоф

«Осенний праздник фонтанов» в Петергофе

В пятницу и субботу в Петергофе пройдет «Осенний праздник фонтанов». Большой каскад и дворец озарят лучи прожекторов — мультимедийное шоу расскажет о правлении Екатерины II.

20 сентября

23:00

«Кузня»

Вечеринка Fredagsmys

В пятницу вся «Кузня» будет танцевать под проникновенный хаус от Salary Boy. Этот молодой артист из Лондона, соратник Mall Grab’а по лейблу Steel City Dance Discs, приезжает в Россию в первый раз. На двух танцполах в эту ночь также диджей-сеты от Maruwa, Fanick, Hibuy, Klepalov и Nikita Gorelov. Вход свободны

до 21 сентября

Кинофестиваль «Послание к человеку»

В Петербурге продолжается фестиваль «Послание к человеку», рассчитанный как на знатоков кино, так и неофитов. Для первых – конкурсные программы (например, короткометражка отучившейся в Германии петербурженки Елизаветы Снаговской «Пропавшая без вести»). Для вторых – собранные Андреем Плаховым хиты Канн, Венеции и Берлина в программу «Кино сверхреальности» (тут можно поймать «Свистунов» Корнелиу Порумбою и «Предателя» Марко Беллоккьо). Расписание здесь.

21 сентября

11:00

Пионерская площадь

Велоквест «История велосипедного Петербурга»

В субботу в Петербурге пройдет 20-километровый велоквест «История велосипедного Петербурга». Его участникам расскажут о появлении двухколесного средства передвижения, кто ввел моду на «железных коней» и локациях, в которых проводились первые соревнования для велосипедистов. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

21-22 сентября

Ботанический сад

Фестиваль «НеобыЧАЙный сад»

В Ботаническом саду в выходные пройдет фестиваль чая — с лекциями об истории напитка, выставкой сервизов и спектаклями уличных театров. В том числе там выступит участник Театральной олимпиады-2019 — компания «Странствующие куклы господина Пэжо». Она покажет спектакль «Могота». Подробности здесь.

21-22 сентября

19:00

Каменоостровский театра (вторая сцена БДТ)

Спектакль «1234»

В своем проекте «1234» солист Мариинки Юрий Смекалов объединил хореографов из разных стран мир. Постановку готовили Ксения Вист, Яэль Цибульски, Хелдер Сеабра и сам Юрий. Название-считалка, конечно, многозначно. Это и количество времен года, счет в танце, стороны света. На сцену Каменоостровского театра выйдут Виктория Литвинова, Полина Митряшина, Злата Ялинич, Владимир Варнава, Александр Челидзе, Диего Кальдерон. Музыку написал Бхима Юнусов.

21 сентября

19:00

«Лендок»

Фильм «Иванов»

В субботу на «Лендоке» покажут фильм Дмитрия Фальковича «Иванов». Это дебют в кино известного бизнесмена и инвестора, входящего в список журнала Forbes. Оператор картины — француз Жорж Лешаптуа, работавший с Брюно Дюмоном на «29 пальмах». Представит фильм кинокритик Никита Смирнов.

22 сентября

12:00

«Севкабель Порт»

«Климатический съезд» от Greenpeace

В «Севкабель Порту» в воскресенье, во Всемирный день без автомобиля, пройдет «Климатический съезд» от Greenpeace. На нам экологи прочтут лекции об отказе от машин и разумном потреблении, также обещают «медленные гонки» и VR-зоны по теме изменения климата. Все это – под сеты диджея и художницы Лели Нордик. Вход свободный.

22 сентября

20:00

Большой зал Филармонии

 Концерт Хиблы Герзмава

Сопрано номер один в России — в отличие от большинства оперных див — подвластны разные жанры: Хибла великолепна и в партии Дездемоны в опере «Отелло», и в народной абхазской песне, и в джазе. Сезон в Большом зале Филармонии она откроет 22 сентября программой романсов и арий. Аккомпанировать ей будет пианистка Екатерина Ганелина. 

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