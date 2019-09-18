Уикенд в Петербурге с 19 по 22 сентября
Спектакли Терзополуса на Театральной Олимпиаде , концерт сопрано номер один в России Хиблы Герзмава, а также мюзиклы Терренса Малика и Дэнни Бойла – как провести эти выходные в городе.
17-3 сентября-ноября
РОСФОТО
Звезда голливудского немого кино, коммунистка, подруга Фриды Кало и Диего Риверы, фотограф, которую сравнивают с Родченко — все это об одном человеке: о Тине Модотти. В Петербурге покажут 60 работ: эксперименты с формой и зарисовки из жизни мексиканской бедноты чередуются с портретами обнаженной Тины авторства пикториалиста Эдварда Уэстона — ее возлюбленного и учителя.
18-12 сентября-января
Главный штаб
Обычно на шпалеры в Эрмитаже мы смотрим прогуливаясь по Темному коридору — его украшают шедевры XV-XVI веков. Этой осенью музей показывает неожиданные экземпляры посовременнее, например «Поклонение волхвов», созданную фирмой лидера движения Arts&crafts Уильяма Морриса по оригиналу художника-прерафаэлита Берн-Джонса. Кроме того, увидим последние поступления в коллекцию – шпалеру Жана Люрса и напольный ковер по картону Фернана Леже.
19 сентября
Долго добиравшийся до проката мюзикл Терренса Малика о любовном многоугольнике с Натали Портман, Майклом Фассбендером, Райаном Гослингом и Руни Марой. Оператором картины стал оскароносный Эмманюэль Любецки.
с 19 сентября
Российско-китайская копродукция с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Рутгером Хауэром и Юрием Колокольниковым. Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, но попадает в Китай. Все приметы Азии прилагаются: мастера смертоносных боевых искусств, черноволосые красавицы и драконы.
с 19 сентября
Драмеди с Джеймсом Франко, Сетом Роганом и Меган Фокс про кино, секс, наркотики и панк-рок. «Однажды... в Голливуде» – только в версии хулигана Франко.
с 19 сентября
Станет ли кровь в боевике со Сильвестром Сталлоне действительно последней, доподлинно неизвестно. Но все, кто считают, что франшиза себя не исчерпала, могут увидеть, как постаревший Рэмбо будет мстить всем своим врагам.
с 19 сентября
Обаятельная и действительно смешная комедия Дэнни Бойла с милашкой Лили Джеймс и Химешем Пателем об альтернативной реальности, где все забыли песни The Beatles.
с 19 сентября
Самое интересное в фильме про детского писателя-мизантропа (Алексей Гуськов) не участие в нем Фредерика Бегбедера, а то, что режиссер Алексей Красовский попросил снять его имя из титров, не одобрив финальный монтаж.
с 19 сентября
Картина Светланы Проскуриной участвовала в конкурсе «Кинотавра». Провинциальный чиновник получает записку, что скоро умрет, но поначалу не придает ей значения.
19,21 сентября
19:30
Новая сцена Александринского театра
На этой неделе на Театральной Олимпиаде покажут спектакли Amor, Encore, в основе которых тема конфликта как мифического источника творения и времени. Их поставил уже практически прописавшийся в Петербурге идеолог фестиваля Теодорус Терзопулос. Первую часть трилогии – Alarm – можно было увидеть 17 сентября.
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Daniele Baldi / Shutterstock.com
19 сентября
20:00
«Морзе»
Бельгийские инди-рокеры Balthazar в четверг выступят в клубе «Морзе». В январе у музыкантов вышел альбом Fever – это их третий студийник и важная веха: группа вновь записала пластинку после четырехлетнего перерыва.
19-6 сентября-декабря
ДК Громов
Проект состоит из двух слоев. Первый — собственно выставка, в пространстве которой зритель перемещается от фигуративной живописи и скульптуры к видео-арту, 3D-анимации. Второй — дополненная реальность, поэтому без смартфонов со специальным приложением не обойтись. Среди заявленных художников – Ирина Дрозд и Иван Плющ, Иван Тузов, Crocodile Power, а также художница и режиссер Вера Мартынов, которая недавно покинула БДТ и вернулась обратно в Москву.
19-20 сентября-октября
Новый музей
Марина Колдобская — художник, куратор и арт-критик, одна из основательниц «Киберфеста», а также восемь лет возглавляла филиал ГЦСИ в Петербурге. Ее фирменная гамма — красный и черный плюс белый, любимый стиль — «дикий», в духе наскальной живописи. Художественный метод распространяется на все форматы: от холстов и картонов с ярко намалеванными цветами и зверями до большой настенной росписи.
19-17 сентября-октября
20:00
Музей советских игровых автоматов
Музей советских игровых автоматов запускает цикл лекций по истории советской повседневности от доктора исторических наук, профессора и писателя Наталии Лебиной. С 19 сентября она будет рассказывать, как выглядели советские «бикини» и было устроено галошное производство, а также почему политизировались традиционные женские платки. Всего пройдет пять лекций, попасть на них можно бесплатно, но по предварительной регистрации. Выбрать тему и записаться можно здесь.
20 сентября
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Пару лет назад якутский режиссер Сергей Потапов удивил бывалых петербургских зрителей космополитичной версией повести «Тарас Бульба». Получится ли это у него вновь? Почти наверняка. Тем более, что с шекспировским текстом возможно обращаться еще свободнее, чем с гоголевским. Аттестовать премьеру можно как «рассказ о настоящей любви, для которой нет ничего невозможного» и где реальность легко смешивается со сказкой.
20 сентября
19:00
ТЮЗ им. Брянцева
На сцене ТЮЗа в пятницу покажут спектакль Театра Романа Виктюка «Мелкий бес». В Петербург постановку привезут впервые – в столице ее премьера была весной. Сценография и костюмы вдохновлены живописью Малевича.
20-21 сентября
21:00
Петергоф
В пятницу и субботу в Петергофе пройдет «Осенний праздник фонтанов». Большой каскад и дворец озарят лучи прожекторов — мультимедийное шоу расскажет о правлении Екатерины II.
20 сентября
23:00
«Кузня»
В пятницу вся «Кузня» будет танцевать под проникновенный хаус от Salary Boy. Этот молодой артист из Лондона, соратник Mall Grab’а по лейблу Steel City Dance Discs, приезжает в Россию в первый раз. На двух танцполах в эту ночь также диджей-сеты от Maruwa, Fanick, Hibuy, Klepalov и Nikita Gorelov. Вход свободны
до 21 сентября
В Петербурге продолжается фестиваль «Послание к человеку», рассчитанный как на знатоков кино, так и неофитов. Для первых – конкурсные программы (например, короткометражка отучившейся в Германии петербурженки Елизаветы Снаговской «Пропавшая без вести»). Для вторых – собранные Андреем Плаховым хиты Канн, Венеции и Берлина в программу «Кино сверхреальности» (тут можно поймать «Свистунов» Корнелиу Порумбою и «Предателя» Марко Беллоккьо). Расписание здесь.
21 сентября
11:00
Пионерская площадь
В субботу в Петербурге пройдет 20-километровый велоквест «История велосипедного Петербурга». Его участникам расскажут о появлении двухколесного средства передвижения, кто ввел моду на «железных коней» и локациях, в которых проводились первые соревнования для велосипедистов. Участие бесплатное по предварительной регистрации.
21-22 сентября
Ботанический сад
В Ботаническом саду в выходные пройдет фестиваль чая — с лекциями об истории напитка, выставкой сервизов и спектаклями уличных театров. В том числе там выступит участник Театральной олимпиады-2019 — компания «Странствующие куклы господина Пэжо». Она покажет спектакль «Могота». Подробности здесь.
21-22 сентября
19:00
Каменоостровский театра (вторая сцена БДТ)
В своем проекте «1234» солист Мариинки Юрий Смекалов объединил хореографов из разных стран мир. Постановку готовили Ксения Вист, Яэль Цибульски, Хелдер Сеабра и сам Юрий. Название-считалка, конечно, многозначно. Это и количество времен года, счет в танце, стороны света. На сцену Каменоостровского театра выйдут Виктория Литвинова, Полина Митряшина, Злата Ялинич, Владимир Варнава, Александр Челидзе, Диего Кальдерон. Музыку написал Бхима Юнусов.
21 сентября
19:00
«Лендок»
В субботу на «Лендоке» покажут фильм Дмитрия Фальковича «Иванов». Это дебют в кино известного бизнесмена и инвестора, входящего в список журнала Forbes. Оператор картины — француз Жорж Лешаптуа, работавший с Брюно Дюмоном на «29 пальмах». Представит фильм кинокритик Никита Смирнов.
22 сентября
12:00
«Севкабель Порт»
В «Севкабель Порту» в воскресенье, во Всемирный день без автомобиля, пройдет «Климатический съезд» от Greenpeace. На нам экологи прочтут лекции об отказе от машин и разумном потреблении, также обещают «медленные гонки» и VR-зоны по теме изменения климата. Все это – под сеты диджея и художницы Лели Нордик. Вход свободный.
22 сентября
20:00
Большой зал Филармонии
Сопрано номер один в России — в отличие от большинства оперных див — подвластны разные жанры: Хибла великолепна и в партии Дездемоны в опере «Отелло», и в народной абхазской песне, и в джазе. Сезон в Большом зале Филармонии она откроет 22 сентября программой романсов и арий. Аккомпанировать ей будет пианистка Екатерина Ганелина.
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