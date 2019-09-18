Уикенд в Петербурге с 19 по 22 сентября

20 сентября 19:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Спектакль «Укрощение строптивой»



Пару лет назад якутский режиссер Сергей Потапов удивил бывалых петербургских зрителей космополитичной версией повести «Тарас Бульба». Получится ли это у него вновь? Почти наверняка. Тем более, что с шекспировским текстом возможно обращаться еще свободнее, чем с гоголевским. Аттестовать премьеру можно как «рассказ о настоящей любви, для которой нет ничего невозможного» и где реальность легко смешивается со сказкой.