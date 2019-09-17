В Петербурге утвердили проект памятника писателю Даниилу Гранину

Так, изменились фонари — ранее их посчитали «непонятными» и «из эпохи газовых фонарей Петербурга». Также поменяли шрифт, которым исполнено имя писателя. «Фонари другие. Памятник целиком видоизменился, наверное. Вся архитектурная часть поменялась. И шрифт другой», — подытожил автор проекта Евгений Бурков.

По его словам, памятник, изображающий Даниила Гранина в кресле, может быть установлен на Дальневосточном проспекте, 6 уже в конце октября-начале ноября, однако официальные сроки появления скульптуры пока не называются.

Напомним, о том, что в Петербурге появится памятник писателю Даниилу Гранину, стало известно в конце декабря 2018 года. Тогда Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте.

В мае жюри конкурса выбрало четыре варианта проекта будущего памятника Гранину — среди них были представлены как классические решения, так и авангардные макеты в стиле городской скульптуры. В июле установку скульптуры перенесли. Тогда с появлением мемориала существовали «проблемы, которые надо решить» — одна из которых заключалась в неподготовленности территории.