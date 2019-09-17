В петербургском аэропорту «Пулково» открылась инсталляция, ставшая посвящением Театральной олимпиаде-2019 — копия исторической сцены Александринского театра. Экспозиция разместилась в зоне внутренних вылетов и пробудет там до 30 ноября.

Центральным объектом стала символическая декорация позолоченных бархатных ярусов сцены Александринского театра, которая стала главной площадкой олимпиады в 2019 году. Основой для экспозиции также послужили костюмы из коллекции театра — платье Белой королевы, задействованное в постановке «Укрощение строптивой», костюм Двойника из спектакля «P.S. капельмейстера Иоганнеса Крайслера, его автора и их возлюбленной Юлии» и даже «железный» костюм Духа театра, созданный к 250-летию сцены в 2006 году.

Посетителям аэропорта также покажут объемный макет Александринского театра на карте Петербурга XIX века и видеоролики с фрагментами спектаклей. «В видео-дайджесте афиши Театральной олимпиады-2019 представлены фрагменты спектаклей, показывающие срез современной российской театральной культуры в ракурсе связей с мировым театром. Видеосюжет о Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства кратко повествует о пяти музеях объединения, хранящего историю всего русского театра и музыки от их истоков до наших дней», — поделились в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

Напомним, Международная театральная олимпиада-2019 проходит в Петербурге в рамках Года театра в России. В программе масштабного фестиваля уличных театров представят более 30 постановок из 15 стран, проведут различные мастер-классы и лекции от ведущих театральных деятелей. Помимо спектаклей, Театральная олимпиада включает в себя большую научно-просветительскую часть, которая будет представлена серией лекций и интенсивных мастер-классов от ведущих театральных деятелей со всего мира.