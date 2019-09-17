22 сентября, во Всемирный день без автомобиля, в «Севкабель Порту» пройдет «Климатический съезд» Greenpeace. Мероприятие станет частью климатических протестов, которые пройдут по всеми миру с 20 по 27 сентября — миллионы людей в эти дни выйдут на улицы, чтобы потребовать более активных мер по борьбе с изменением климата.

В рамках петербургской части экопротестов пройдут лекции на темы изменения климата и роли городского транспорта, вместе с горожанами обсудят велосипедизацию Петербурга. Проведут и специальные «медленные гонки», а представители всемирного движения Fridays For Future, ведущего борьбу с надвигающейся экологической катастрофой, расскажут петербуржцам о том, как ее максимально отсрочить. За музыкальную составляющую съезда отвечает диджей, художница и активистка Леля Нордик.

По мнению экологов, спасти планету от климатической катастрофы могут велосипедисты — даже сами того не подозревая. «Велосипедисты, сами того не подозревая, спасают климат. Ведь основная масса парниковых газов выбрасывается в атмосферу именно в результате сжигания ископаемого топлива, в том числе нефти, а на транспорт приходится 60% всей сжигаемой нефти в год. Велосипед движется только благодаря мышечной силе и энтузиазму. Развивая велоинфраструктуру, мы сможем сделать города чище и дружелюбнее и к людям, и к климату», — рассказывает координатор проектов Greenpeace Евгения Наумова.

Для посетителей съезда также будут организованы специальные зоны, где с помощью очков VR и видео в формате 360 градусов можно будет больше узнать об изменении климата. А фуд-корнеры не дадут проголодаться — перекусить можно будет безопасной для климата едой. «Климатический съезд» Greenpeace пройдут в «Севкабель Порту» 22 сентября с 12:00 до 16:00, вход свободный.