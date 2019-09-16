В России утвердили правила отлова бездомных животных

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации утвердило правила отлова бездомных животных. Согласно новым требованиям, их нужно ловить без причинения вреда, а сам процесс фиксировать на видео.

Согласно новым требованиям правительства, службы по надзору бездомных животных должны осуществлять их отлов таким образом, чтобы это не привело к увечьям, травмам или их гибели. Также региональным властям необходимо ограничить расстояние перевозки животных и приготовить для этого специальные транспортные средства. После отлова животных отвезут в приюты, и в случае, если они не проявляют «немотивированную агрессию», после стерилизации, лечения и чипирования беспризорных хвостатых выпустят на волю — в прежние места обитания.

«Утверждение методических указаний позволяет обеспечить регулирование численности животных без владельцев наиболее безопасными для животных способами, осуществлять эти действия гуманными методами, исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья животным, а также обеспечить возможность возврата животных их законным владельцам», — говорится в сообщении Минприроды.

Напомним, в марте депутаты петербургского парламента утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам. Кроме того, содержание петербургских приютов для бездомных животных будет финансироваться из бюджета города. В 2019 году на эти цели выделено 4 960 500 рублей — их распределят между некоммерческими организациями на конкурсной основе. Также в России появился онлайн-сервис поиска пропавших животных, а за хвостатыми подопечными петербургских приютов теперь можно наблюдать в режиме онлайн.