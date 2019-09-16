В российских магазинах перестанут продавать охлажденную рыбу

В российских продовольственных магазинах перестанут продавать охлажденную рыбу. Для этого хотят изменить техрегламент о безопасности рыбной продукции — поступающую а прилавки продукцию будут сначала замораживать, а перед продажей размораживать.

Таким способом рыбу планируют обезопасить для потребителя, избавив ее от гельминтов — паразитирующих червей, которые попадают в организм человека через пищу. В настоящий момент зараженной рыбы на российских прилавках становится все больше. Заморозка на 7-14 дней убивает гельминтов, находящихся в рыбе.

«Зараженной гельминтами рыбы становится все больше, поэтому сейчас хотят в техрегламенте прописать необходимость замораживать ее перед продажей. Гельминты погибают при заморозке условно в течение 7-14 дней. Это их отличает от патогенных бактерий: сальмонелл, листерий, кишечной палочки, которых убивает только высокая температура — варка или жарка», — рассказал руководитель направления «Продукты питания из сырья животного происхождения» Университета ИТМО, профессор Александр Ишевский.

Напомним, ранее специалисты заявили, что состав потребительской корзины в России должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. Соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор и Минздрав России и планируется к рассмотрению. Если оно будет принято, мужчинам придется тратить на еду на 14% больше денежных средств, чем женщинам. А импортные продукты здорового питания могут исчезнуть с российских прилавков из-за вступления в силу закона «Об органической продукции», согласно которому все продукты с маркировкой «органический» должны иметь российские сертификаты.