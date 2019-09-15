На благоустроенной Новосмоленской набережной вода не уходит через установленные стоки
На отремонтированной Новосмоленской набережной вода не уходит через предусмотренные стоки. «Нижний ярус набережной превратился в канал, который уже облюбовали уточки», – рассказали в сообществе «Красивый Петербург».
В посте сообщается, что ремонтированием правого и левого берега набережной реки Смоленки от Наличного моста до моста Кораблестроителей занимался «Мостотрест». На реализацию проекта ушло 80 млн рублей: планировалось мощение нижнего яруса плиткой с поднятием его уровня и врезание в гранитный парапет металлических ограждений. Кроме того, местные жители выступали против несогласованной реконструкции сформированного почти 40 лет назад архитектурного облика ансамбля.
Напомним, что в Петербурге завершился первый этап реконструкции набережной реки Карповки — на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Там создали прогулочную зону с велодорожками и деревянной террасой-амфитеатром, установили новые скамейки и арт-объекты. Обновили и покрытие дорожек, вымостив их пестрым камнем.
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