На благоустроенной Новосмоленской набережной вода не уходит через установленные стоки

На отремонтированной Новосмоленской набережной вода не уходит через предусмотренные стоки. «Нижний ярус набережной превратился в канал, который уже облюбовали уточки», – рассказали в сообществе «Красивый Петербург».

В посте сообщается, что ремонтированием правого и левого берега набережной реки Смоленки от Наличного моста до моста Кораблестроителей занимался «Мостотрест». На реализацию проекта ушло 80 млн рублей: планировалось мощение нижнего яруса плиткой с поднятием его уровня и врезание в гранитный парапет металлических ограждений. Кроме того, местные жители выступали против несогласованной реконструкции сформированного почти 40 лет назад архитектурного облика ансамбля.