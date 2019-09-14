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Валентину Матвиенко выдвинут в сенаторы от Петербурга

Александр Беглов заявил о том, что планирует после вступления в должность выдвинуть сенатором от исполнительной власти города Валентину Матвиенко, сообщает ТАСС. В настоящее время она занимает должность председателя Совета Федерации и сенатора от петербургского правительства.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», – цитирует Беглова агентство. По словам избранного губернатора Санкт-Петербурга, в этом решении нет никакой интриги. Он собирается подписать документ, как только вступит в должность.

Валентина Матвиенко в 2003-2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после стала членом Совета Федерации в качестве сенатора от петербургского правительства и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. В октябре 2014 года ее переизбрали председателем Совета Федерации.  Полномочия Валентины Матвиенко истекают в сентябре этого года. 
 


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