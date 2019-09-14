В Петербурге начнется периодическое протапливание с 16 сентября
В начале новой недели, 16 сентября, начнется периодическое протапливание, сообщает комитет по энергетике. Связано это с неблагоприятным прогнозом погоды: в ночное время суток температура воздуха будет сильно понижаться.
Первым делом тепло подадут в детские сады и школы, больницы и поликлиники, а утеплением многоквартирных жилых домов займутся управляющие компании. В сообщении отмечается, что теплоснабжающие организации Санкт-Петербурга уже готовы к предстоящему отопительному сезону: выполнены все необходимые планово-профилактические ремонты на теплоисточниках и сетях, проведены регламентные температурные и гидравлические испытания, созданы запасы резервного топлива, сформирован аварийный запаса материально-технических средств и оборудования.
В прошлый раз периодическое протапливание началось значительно позже — 28 сентября, а закончилось 13 мая.
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