На 13 автобусных маршрутах Петербурга можно послушать бесплатную аудиоэкскурсию

На 13 автобусных маршрутах Петербурга можно послушать аудиоэкскурсию по истории города — совершенно бесплатно. Для этого нужен смартфон, наушники и приложение, которое можно установить с помощью QR-кодов в салоне.

В рамках проекта «Культурный маршрут» бесплатным аудиогидом можно воспользоваться на автобусных маршрутах №1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 54, 100, 128, 158, 181. Рассказывают не только о главных достопримечательностях исторического центра Петербурга, но и других районов — о типовой застройке и первом универсаме, транспортных развязках и архитектурных доминантах.

Проект был запущен в 2016 году на пяти автобусных маршрутах Петербурга. Только в 2019 году его послушали 47 тысяч раз, а до конца года его планируют увеличить — за счет новых направлений. Приложение можно установить с помощью QR-кодов в салоне или загрузить заранее здесь.

Напомним, ранее в Петербурге представили проект новой маршрутной сети общественного наземного транспорта. Изменения вступят в силу в 2020 году после проведения масштабной транспортной реформы, в рамках которой почти 300 направлений движения перестанут существовать. Тогда же власти Петербурга планируют полностью запретить размещение рекламы на бортах общественного транспорта. По их мнению, облик средств передвижения должен быть узнаваем, поэтому скрывать его за баннерами «непозволительно». А еще в городе запустили регулярный маршрут туристического ретротрамвая.